CINNO：终端需求下调，6 月液晶电视面板价格续跌

IT之家 6 月 28 日消息，今日，CINNO Research 发布报告称，终端需求下调，6 月液晶电视面板价格续跌。

报告指出，因 TV 品牌需求调降，5 月起面板行业已开始下修稼动率，且部分品牌客户希望 5、6 月订单合并结价，进一步加大了面板厂 6 月至第三季度的整体稼动压力，预计各规格 LCD TV 面板均价本月将续跌至历史新低。

CINNO Research 表示，目前多家面板厂已正式执行减产计划，部分电视品牌希望 5、6 月订单一起结价，对国内面板厂造成更大的稼动率下调压力。预计 6 月国内 TFT-LCD 面板产线稼动率将进一步环比下滑约 8 个百分点，即稼动率均值在 76% 左右，将创 2020 年疫情以来的新低，而投产面积相比 5 月将有超过 10% 的降幅。

▲ 图源：CINNO Research

统计数据表明，5 月 32”液晶电视面板跌幅超预期，43”、50”液晶电视面板产品在 6 月开始的减产政策下，预计将在 6~7 月到达价格谷底，55”液晶电视面板预计也将在 7 月到达价格最低点。但由于 65”、75”液晶电视面板库存仍在增加，价格跌幅将视 G10.5/11 高世代产线的实际产能调整情况而定。

CINNO Research 预估，6 月份液晶电视面板价格跌幅相比 5 月将全面收敛。32”液晶电视面板市场预估下跌 1 美金至 28 美金。43”液晶电视面板市场预估下跌 3 美金至 55 美金。50”与 55”液晶电视面板价格跌幅在 2 美金，市场均价分别跌至 72 美金与 86 美金。65”液晶电视面板 6 月均价将低至 122 美金，跌幅 6 美金。75”液晶电视面板平均报价 6 月将跌至 210 美金。

IT之家注：“稼动率”英文称作 activation 或 utilization，是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。