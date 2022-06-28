1199 元起，七彩虹推出 GTX 1630 显卡：512 CUDA 核心，4GB GDDR6 显存

IT之家 6 月 28 日消息，今天，七彩虹正式发布了战斧 GeForce GTX 1630 4GD6 显卡。

据介绍，战斧 GeForce GTX 1630 4GD6 在造型设计上沿用战斧经典的红黑菱形切割设计，搭载了双 90mm 的散热风扇，一体成型金属散热片能够加速热量排出，适用于电竞游戏或是办公。风扇智能调节的加入也能够根据用户的使用场景进行风速自动调节，实现在低负载下为用户提供相较于安静的使用环境。

七彩虹表示，全新的“开局利斧”能够满足轻中度用户的游戏需求及办公需求，6pin 电源接口更便于入门级玩家的使用。

除了战斧系列，“灵动鲨”系列也在 GTX 1630 上做了布局，分别是双风扇的“七彩虹 GeForce GTX 1630 灵动鲨 4GD6”及单风扇的“七彩虹 GeForce GTX 1630 灵动鲨 LE 4GD6”，这两款显卡也将与战斧 GeForce GTX 1630 4GD6 一道在全国线下零售渠道同步上市。

价格方面，战斧 GeForce GTX 1630 4GD6 显卡售价 1269 元， 灵动鲨 4G DDR6 售价 1199 元。

IT之家了解到，GTX 1630 显卡将配备 TU117-150-A1 核心，12nm 工艺打造，采用 PCIe 3.0 * 16 接口，拥有 512 流处理器，配备 4GB 64bit GDDR6 显存，显存带宽 96GB / s，接口包括 HDMI 2.0、DP 1.4 和 DVI。