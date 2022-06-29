天问一号完成既定科学探测任务，近期拍摄火星影像公布

IT之家 6 月 29 日消息，据中国探月工程公众号消息，截至 2022 年 6 月 29 日，天问一号任务环绕器正常飞行 706 天，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据，各科学载荷均实现火星全球探测。天问一号任务环绕器和火星车均完成既定科学探测任务。

天问一号任务于 2016 年 1 月经党中央批准立项，2020 年 7 月 23 日成功发射。探测器经过 202 天 4.75 亿千米的深空飞行，于 2021 年 2 月 10 日与火星交会，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。对预选着陆区进行了 3 个月的详查后，于 2021 年 5 月 15 日成功实施火星着陆。5 月 22 日，“祝融号”火星车成功驶上火星表面，开始巡视探测。

2021 年 8 月 15 日，“祝融号”火星车顺利完成 90 个火星日既定科学探测任务，继续实施拓展探测任务，已累计在火星表面行驶 1921.5 米。受着陆区冬季严寒和沙尘天气影响，火星车按设计状态于 2022 年 5 月 18 日进入冬季休眠模式，2022 年 12 月前后，“祝融号”着陆区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。

环绕器环绕火星 1344 圈，实现了全球覆盖，目前状态正常。后续将继续开展全球遥感探测，并择机开展拓展技术试验，为相关任务开展先期技术验证。

天问一号任务经过近两年的飞行和探测，火星车和环绕器配置的 13 台科学载荷共获得约 1040GB 原始科学数据，经过地面接收处理，形成的标准科学数据产品，按月滚动提交给科学家团队进行分析、解译，有关科学成果已在国内外知名学术刊物陆续发表。这些科学数据将择机向全球科学家开放，欢迎全球科学家积极申请研究，共同推进人类对宇宙的探索事业。

本着开放共享的合作精神，国家航天局积极推进与各国航天机构和科学界的合作，与美国国家航空航天局（NASA）、欧洲空间局（ESA）共享所属火星轨道器轨道数据，开展碰撞预警合作；“祝融号”火星车与欧洲空间局“火星快车”轨道器开展数据中继通信试验，实现中欧火星科学数据中继合作；在火星日凌前后，与俄罗斯、德国、意大利、澳大利亚、南非等国的天文台站，利用天问一号环绕器和“火星快车”轨道器联合开展对太阳的掩星观测，进行太阳风等科学研究。这些合作取得了良好的成果，丰富了人类的知识，为科学领域构建人类命运共同体做出积极贡献。

下面是天问一号近期拍摄的火星影像。

图 1 中分相机拍摄阿斯克拉山影像，直径 456 千米，高 18 千米，图像显示了阿斯克拉山顶的火山口特征，存在多个火山口坍塌事件。

图 2 中分相机拍摄南极冰盖影像，图像展示了火星南极极冠，研究认为火星两极长期和永久性的极冠主要由干冰（固态二氧化碳）和水冰构成。

图 3 中分相机拍摄水手大峡谷西部地貌影像，水手大峡谷东西延伸超过 4000 千米，南北宽 150 千米-700 千米，最深可达 7 千米。

图 4 中分相机拍摄阿拉伯高地撞击坑影像，图像展示了该地区分布的数十个撞击坑的地貌特征。

图 5 高分相机拍摄蒙德环形坑边缘影像，空间分辨率约 0.5 米，该环形坑直径约 91 千米，图像展示了蒙德环形坑坑缘的地貌特征，图左下部为环形坑内部，坑缘可见明显向坑内坍塌的现象。

图 6 祝融号拍摄巡视区影像，图像为火星车进入冬季休眠状态前拍摄，展示了巡视区域一处沙丘地貌的局部特征。