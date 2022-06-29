消息称有华为之外的厂商正在规划推出鸿蒙系统手机

IT之家 6 月 29 日消息，今年下半年，华为将发布 nova 10 系列、Mate 50 / Pro 系列鸿蒙 HarmonyOS 手机，而此前开源鸿蒙 OpenHarmony 3.1 LTS 已可实现手机基本功能。

据微博博主 @长安数码君 称，非华为系 HarmonyOS 鸿蒙系统手机也有规划，某知名前大厂也会有产品（如果顺利的话）。

今年 6 月初，微博博主 @厂长是关同学 表示，搭载开源鸿蒙 OpenHarmony 系统的手机等终端产品的版本也已经提上计划日程，相关技术已经加速布局，方便未来更多厂商更容易的接轨手机、手表、音箱、电脑等，以及进行系统 UI 自主适配。目前至少有 3-4 家企业已经开始规划自己的鸿蒙方案新品了。

今年 5 月底，据 HiHopeOS 社区发布，润和软件基于国产 4G 芯片完成了 OpenHarmony 标准系统适配，标志着基于 OpenHarmony 3.1 的 HiHopeOS 标准版具备了开发手机类产品的能力。HiHopeOS 目前支持手机级别体验，支持接打电话、收发短信、收发邮件（蜂窝网络）、即时通讯（蜂窝网络）等，支持最新的 OpenHarmony 3.1 Release 版本能力特性，集成电话、短信、浏览器、相机、音乐播放器、记事本等关键应用。