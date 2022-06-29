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尼康发布 APS-C 画幅无反相机 Z 30，起售价 4799 元

2022/6/29 14:48:27 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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感谢IT之家网友 Windows9吧主飞腿哥22初阳阳阳肖战割割 的线索投递！

IT之家 6 月 29 日消息，尼康今日发布了 APS-C 无反相机 Z 30，该机定位入门级微单，将于 2022 年 7 月 14 日发售，售价 4799 元。

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尼康 Z 30 采用约 2090 万像素 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器，为尼康 Z fc 同款。处理器为尼康 Z 7 同款 EXPEED 6 影像处理器，可以实现 ISO 100-51200 的常用 ISO 感光度范围，在室内、室外以及夜间等多种场景下都能拍摄高品质视频。快门速度 1/4000 至 30 秒，每秒最高约 11 幅。尼康 Z 30 机身尺寸（宽 × 高 × 厚）：约 128 x 73.5 x 59.5mm，空机身重约 350g，带电池和存储卡重约 405g（不带机身盖）。拥有约 3 英寸 104 万画点可翻转 TFT LCD 触摸屏。机身主要接口为单 SD 卡槽（兼容 UHS-I）、C 型 USB 接口、D 型 HDMI 接口。

Z 30

尼康 Z 30 可录制 DX 格式 4K 超高清视频，4K 超高清 / 30p 下视角约 100%。还提供五裁切的 4K 超高清 / 30p 和用于创建慢动作视频的全高清 / 120p。Z 30 实现了长达 125 分钟的录制时长，4K 超高清视频可录制约 35 分钟。使用 Z30 进行视频录制，还可利用眼睛侦测自动对焦 (AF) 和动物侦测自动对焦 (AF) 分别检测人物主体的眼睛和宠物，让用户在视频和照片拍摄中都能可靠地捕捉到运动主体的眼睛。Z30 采用 AF-F (全时 AF), 可在拍摄对象移动或构图发生变化时持续对焦。并且 Z 30 支持“静音模式”，可实现释放快门时的无声操作。

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Z30 为视频录制进行了优化设计。深凹槽握柄在长时间拍摄时舒适稳定，顶部采用比传统机型更明显的大尺寸视频录制按钮。还配置了方便安装防风罩的大型麦克风以及相机正面可立即知晓录制状态的 REC 灯。

IT之家了解到，尼康 Z 30 是定位比 Z 50 更低的 Z 卡口 DX 格式微单数码相机，但相比 Z 50 并没有阉割太多，并且体积重量都控制的不错。

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关键词：尼康

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