SE 新作《HARVESTELLA》上线 Steam，集合种田、战斗、冒险元素

IT之家 6 月 29 日消息，SQUARE ENIX 打造全新生活模拟 RPG《HARVESTELLA》现已上线 Steam，11 月 4 日推出，预售价 398 元。

游戏介绍：

SQUARE ENIX 打造全新生活模拟 RPG《HARVESTELLA》。

“死季”是每当换季时就会来临的灾难，威胁着所有生命，而主角正好在死季期间苏醒。

玩家将以五彩缤纷的山丘为据点过着自给自足的生活，并与伙伴们合作战胜威胁，步步逼近世界起源和灾难的真相。

“死季”

每当换季时就会来临的死之季节。在这个季节不仅庄稼会枯萎，死亡之尘还会导致人们无法在外走动。另外据说死季的时间一年比一年长。

“世界”

玩家可以借由世界地图移动至一整年都盛开着樱花的“涅密亚镇”、酒馆林立的“临海城镇夏特拉”、拥有绚丽四季色彩的“莱瑟村”和被白雪覆盖的“教都艾尔贞”这四个地点的街道或迷宫。若想到达主宰季节的四颗巨型结晶“季石”的所在之地，则必须要闯过一条美丽而险峻的道路。

“生活”

玩家可以在田间种植蔬菜、谷物和水果，收获后可以卖掉换成金钱或用作为工艺品的素材。此外，若使用收获的蔬菜等作物制作料理，能让料理具有恢复 HP 和暂时提升能力值之类的效果，将对冒险十分有帮助。照顾圆滚滚的小鸟“蛋鸡”，端庄的山羊“咩奇”和宠物“特特卡克”可能会发生意想不到的好事。

“伙伴”

玩家需要与探求新信仰形态的巡礼师“休莉卡”、装模作样的温柔男机械师“海涅”、咏风之民的末裔“艾吉尔”以及自称来自未来的神秘少女“艾丽亚”等进行合作，但时而也会与他们相对抗。玩家将面对他们的烦恼和生活之道，借此加深对他们的了解。

“战斗”

在战斗中可以即时切换发动迅猛剑技的“战士”、用双剑造成致命伤害的“暗影行者”和擅长魔法攻击的“贤者”等各式各样的职业以打破战局。面对强劲的敌人时，抓住对方的弱点并使用双重破防一举击破吧。

SQUARE ENIX 打造全新生活模拟 RPG《HARVESTELLA》。

“死季”是每当换季时就会来临的灾难，威胁着所有生命，而主角正好在死季期间苏醒。

玩家将以五彩缤纷的住处为据点过着自给自足的生活，并与伙伴们合作战胜威胁，步步逼近世界起源和灾难的真相。