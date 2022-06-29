三星 SDI 正为特斯拉 4680 电池准备试验线，未来或在马来西亚量产

6 月 28 日，据韩媒 TheElec 报道，三星 SDI 正在韩国天安工厂准备一条试验线，以测试将向特斯拉供应的电池。

消息人士称，这些电池就是 4680 圆柱形电池（直径 46 毫米，长度 80 毫米），这家韩国电池公司将在年内验证该技术。

▲ 图源：三星 SDI

消息人士表示，三星 SDI 正在准备至少两个版本的电池，其中一个替代版本的长度小于 80 毫米。他们说，这就像宝马，而不是特斯拉，要求使用长度更短的 46 毫米直径圆柱形电池。

作为整个三星事业群的领导者，三星电子副董事长最近访问了欧洲，并公开证实他在访问期间会见了宝马公司的人。报道称，三星 SDI 正在天安市准备的试验线的年产能略低于 1GWh，生产速度为 20ppm。

其目标是将生产速度提高到 200 至 300ppm，这将相当于年产能的 8GWh 至 12GWh。但实际的大规模生产线可能会在三星 SDI 位于马来西亚 Seremban 的电池厂建造。

报道指出，三星 SDI 去年在那里增加了 2170 型圆柱形电池的生产。该工厂早在 2012 年就开始生产圆柱形电池。目前，该公司已经为试验线的设备下了订单。其中，Hanwha 公司将提供电极设备，Koem 提供卷线机和装配设备。