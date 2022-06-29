特斯拉大规模裁员：200 名自动驾驶部门员工被解雇

凤凰网科技讯 北京时间 6 月 29 日消息，知情人士称，特斯拉公司关闭了加州一处设施，并裁掉了数百名自动辅助驾驶系统 (Autopilot) 团队的员工。这是已知的科技行业广泛裁员行动中规模较大的一次。

知情人士称，受影响的员工在周二收到了通知，他们属于圣马特奥办公室的团队，负责评估与 Autopilot 辅助驾驶功能相关的客户车辆数据，并执行所谓的数据标记。大约有 200 名员工被解雇，许多员工都是数据注释专家。该办公室约有 350 名员工，其中一些人被转移到了附近的一处设施。

此次裁员属于特斯拉削减全职员工队伍努力的一部分，该公司正从近年来的招聘激增中抽身。特斯拉目前的总部设在得克萨斯州奥斯汀，随着该公司在奥斯汀和柏林建立新工厂，它在全球的员工数量已增至大约 10 万人。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在本月早些时候表示，在经济环境日益不稳定的情况下，裁员是必要的，这让员工们感到吃惊。他随后在接受采访时澄清说，约 10% 的全职员工将在未来三个月失去工作，不过整体员工数量一年内可能会更高。

特斯拉的裁员行动集中在增长过快的领域。一些人力资源员工和软件工程师已经被解雇。在某些情况下，裁员还影响了刚刚在该公司工作几周的员工。