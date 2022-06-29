雷军详解 IMX989 一英寸大底：4:3 比例，融合像素面积 3.2µm

IT之家 6 月 29 日消息，今天，小米宣布小米 12S Ultra 将采用定制索尼 IMX989 图像传感器，完整的一英寸大底，是索尼迄今为止最大尺寸的手机相机传感器。

现在，雷军发文，对这款 CMOS 进行了详细的介绍。

雷军表示，这款 CMOS 实际尺寸为 1.02 英寸，采用了 4:3 的比例，而不是常规的 3:2 比例。 IMX989 采用了先进的制程，拥有更快的读出速度、兼顾进光量和分辨率的 Quad-Bayer 色彩阵列，以及让每个子像素都拥有对焦能力的 Octa-PD 相位检测对焦系统。这款 CMOS 支持像素融合，融合像素面积可达到了 3.2µm，更适合暗光拍摄。

雷军也对 IMX707 进行了介绍，这款 CMOS 将用于小米 12S 的其他机型。IMX707 是 IMX700 的工艺改进款，白点更少、低信号下线性度提升，采用了 RGGB Filter。

IT之家了解到，小米影像战略升级暨小米新品发布会将于 7 月 4 日晚七点召开。届时，小米 12S 系列将正式发布。小米 12S 系列包括小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra。爆料显示，小米 12S 系列三款机型都将基于高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰平台，其中小米 12S Pro 还将提供天玑 9000 版本。