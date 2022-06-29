分析师：亚马逊将来会分拆云业务 估值可达 3 万亿美元

北京时间 6 月 29 日晚间消息，据报道，投行 Redburn 分析师亚历克斯・海塞尔（Alex Haissl）今日在一份研究报告中称，亚马逊的云存储业务有望达到 3 万亿美元的估值，几乎是整个亚马逊当前市值的三倍。

海塞尔在这份 128 页的报告中写道，亚马逊云服务 AWS 如此之强大，以至于亚马逊可能会在某个时候，决定将其从增长较慢的在线零售业务中剥离出来。但海塞尔并未说明，AWS 的估值何时能够达到 3 万亿美元。

海塞尔在报告中称：“亚马逊目前可能还没有考虑分拆 AWS，但将来，如果‘非 AWS 业务’的表现与 AWS 的差距越来也大，亚马逊可能就会考虑分拆。”

海塞尔建议“买入”亚马逊股票，并预计明年亚马逊股价将达到 270 美元。这也是华尔街给出的最高目标股价，较周二的收盘价高出 150%。

今年第一季度，亚马逊 AWS 业务营收为 184 亿美元，同比增长 37%。与此同时，亚马逊核心的电子商务业务的销售额却有所下滑。海塞尔说，在线零售业务的疲软有目共睹，但我们认为这项业务还没有出现结构性破裂。

海塞尔认为，与微软和 Alphabet 的云服务相比，亚马逊的云业务处于更有利的地位，因为它的成本更低，技术更好。海塞尔称，亚马逊 AWS 在亚马逊营收中所占比例不到 20%，但今年将贡献其全部利润。