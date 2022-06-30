苹果 Safari 浏览器技术预览版 148 发布：兼容 macOS 13 Ventura 设备

IT之家 6 月 30 日消息，苹果今天发布了 Safari 技术预览版 148 更新，这是苹果于 2016 年 3 月首次推出的实验性浏览器。苹果设计了 Safari 技术预览版来测试可能会引入到未来版本的 Safari 功能。

Safari 技术预览版 148 包括针对 Web Inspector、 CSS Container、CSS、Forms、Animations、JavaScript、Rendering、 Media、Web API、Security、Loading、WebDriver 等的错误修复和性能改进。

当前的“Safari 技术预览”版本基于 Safari 16 更新构建，包括对 macOS 13 Ventura 中的功能支持，例如实况文本、通行密钥、Web 扩展改进等。

与之前版本的 Safari 技术预览不同，新版本的 Safari 技术预览版与运行 macOS 13 Ventura 的设备兼容，但它不再适用于 macOS Big Sur。

任何下载了该浏览器的用户都可以通过系统设置中的软件更新机制获得“Safari 技术预览”更新。

苹果公司推出 Safari 技术预览版的目的是为了收集开发者和用户对其浏览器开发过程的反馈。Safari 技术预览版可以与现有的 Safari 浏览器并排运行，虽然是为开发者设计的，但它不需要开发者账户就可以使用。