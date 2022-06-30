QQ 号被盗申诉解除限制，腾讯称用户存在违规行为且“已深刻认识到自己的问题”

IT之家 6 月 30 日消息，近期，大量 QQ 用户反馈称遇到了自己或是身边的朋友、家人、同事等被盗号的情况。腾讯 QQ 方面回应称，发现主要原因系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录，该登录行为被黑产团伙劫持并记录，随后被不法分子利用发送不良图片广告。

在发现账号被盗又被封禁后，许多用户选择向 QQ 平台进行申诉。

有网友反馈，当用户申诉后，收到的相关短信显示，腾讯却称用户存在违规行为，综合评估对方已深刻认识到自己的问题，并承诺后续严格遵守 QQ 规范，不再违规，决定为用户解除帐号限制。

腾讯科技表示，“尊敬的用户，你的问题我们非常重视，还请放心，同时建议你加强账号保护。你的帐号 xxxxx，因存在违规行为被限制登录。通过人工审核你本人提交的资料和帐号使用情况，综合评估你已深刻认识到自己的问题，并承诺后续严格遵守 QQ 规范，不再违规，决定为你解除帐号限制。请在后续使用中严格遵守《QQ 号码规则》，切勿再次违规，祝生活愉快!”

据南方都市报报道，有数位 QQ 账号被盗者反映，他们在申诉过程中手动签署了一份“QQ 个人账号合规使用承诺书”，其中的内容包括“我已认真阅读《QQ 号码规则》，充分认识并承认我利用 QQ 实施了违规行为，对其他用户和平台造成了不良的影响…… 我郑重承诺我不再实施前述行为”，并上传手持身份证的照片证明身份。

据律师表示，QQ 平台要求用户在申诉过程中承认错误的做法并不合适。“根据 QQ 的回应，QQ 承认用户账号是在被利用的情况下发布了违规信息，过错方并非真正的用户，而且 QQ 称账号被盗的主要原因是用户扫描了假冒二维码的说法也是单方面的，并没有查证。在这样的情况下要求用户做出这种承诺的做法欠妥。”

“QQ 通过采取禁止发布信息、封禁账号等措施来阻止平台账号发布违法有害信息的做法符合相关法律规定，但在处理这一事件时也应遵循实事求是的原则。”律师表示，该事件发展到这个阶段，在缺乏权威认定的情况下，承认账号之前发布违法有害信息是用户自身所作，并不应作为账号申诉的理由之一。

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