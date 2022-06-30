CINNO：5 月国内智能机销量环比增 8.6%，荣耀、OPPO 排前二

IT之家 6 月 30 日消息，根据 CINNO Research 的最新统计数据显示，5 月中国大陆市场智能手机销量约为 1,912 万台，较 4 月销量环比增加 8.6%，规模上有所恢复，但与去年同期相比，同比降幅依然高达 19.7%，创下 2015 年以来最差的 5 月单月销量。

IT之家了解到，从 5 月排名来看，荣耀和 OPPO 分列 1、2 名，环比分别增长 10.5% 和 10.3%，荣耀同比增长 70.9%，OPPO 则同比下降 40.5%。

苹果继续排在第四位，但与前三名体量差距很小，iPhone 13 系列继续霸榜单品榜前三位，在均价、营收、利润上与其他厂商拉开很大差距。

OPPO、vivo 主品牌尽管环比有一至二成的销量恢复，但同比跌幅依然在四成左右。

小米在 Top 5 品牌中排名第五，体量上与前四名已经开始逐渐拉开差距，环比基本没有变化，同比下降了 24.2%。5 月小米单月销量中仅有 16.4% 为小米主品牌，性价比子品牌红米占销量比例高达 83.6%。

CINNO Research 认为，5 月销量仍然受到多地疫情、物流影响，厂商将销售重心放在 618 等时间节点，也对 5 月销量造成一定负面影响。