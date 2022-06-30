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又是一年夏天，《守望先锋：归来》已在海外开启 Beta 测试：支持 PS、Xbox

2022/6/30 13:10:54 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 30 日消息，当地时间上午 11 点，暴雪宣布《守望先锋 2》开启第二次 Beta 测试，此次测试面向所有预购了《守望先锋 2》捍卫者基地礼盒的玩家开放，将即日起一直持续到 7 月 19 日，给玩家三周的时间来试玩新英雄渣客女王和新地图。

此次 Beta 测试内容除了新英雄渣客女王、全新的英雄外观、新地图、5V5 模式外，还将支持 PS、Xbox、PC 三大平台，而且在 PS5 上完全可是实现 120fps 和 VRR 支持。

守望先锋 2 标志下的逗留、末日铁拳和容克女王

在尝试获取资格开始之前，你可以先检查一下您的 PC 是否能够运行《守望先锋 2》测试版。您可以在此处找到最低和推荐的系统要求：

以下是 30 fps 帧率需要的硬件规格：

  • 操作系统：Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 位

  • 处理器：Intel Core i3 或 AMD Phenom X3 8650

  • 显卡：NVIDIA GeForce GTX 600 系列或 AMD Radeon HD 7000 系列

  • 内存：6 GB RAM

  • 存储空间：50 GB 可用硬盘空间

推荐的“守望先锋 2”硬件规格：

  • 操作系统：Windows 10 64 位（最新服务包）

  • 处理器：Intel Core i7 或 AMD Ryzen 5

  • 视频：NVIDIA GeForce GTX 1060 或 AMD R9 380

  • 内存：8 GB RAM

  • 存储空间：50 GB 可用硬盘空间

欢迎来到第一个守望先锋 2 PvP Beta

如何下载《守望先锋 2》测试版？

主机玩家可以从商店获得下载测试版的代码，而 PC 玩家将能够直接从战网下载。

值得一提的是，PS5 运行《守望先锋 2》测试版可能会出现登录错误，不过聪明的玩家们发现通过下载 PS4 版本即可完美解决这一问题。

《守望先锋》开发人员表示，随着服务器容量的增加，他们将逐渐拓展测试人员，第一波测试版将在 7 月 5 日开启 。即使您在之前的测试版中，您也需要重新注册。

以下是注册方法：

1. 前往《守望先锋 2》测试版网站。
2. 在右上角，登录您的暴雪账号。
3. 在《守望先锋 2》测试页面的底部，选择您的平台（以及 PlayStation 玩家所在的地区）。
4. 然后点击申请测试资格。

IT之家了解到，暴雪已经公布了关于《守望先锋 2》（国服名为《守望先锋》“归来”）的各项新内容、赛季规划与发展路线图，游戏将于 10 月 5 日免费上线 early access，登陆 Xbox Series X / S、PS4/5、Xbox One、PC、NS 平台，在所有平台上，游戏都将支持跨平台游玩和跨平台存档。

暴雪官方此前已经确认，当《守望先锋 2》 于 10 月 4 日推出时，它将取代当前的游戏。

“我们的目标是不分裂我们的玩家群，并尽可能无缝地帮助玩家过渡到《守望先锋 2》”“为此，当《守望先锋 2》作为免费在线服务游戏于 10 月 4 日推出时，它将取代当前的《守望先锋》版本。玩家在《守望先锋》中解锁的内容将自动传递给《守望先锋 2》中的玩家。”

暴雪确认《守望先锋：归来》上线后将取代旧版，10 月 5 日见

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关键词：守望先锋

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