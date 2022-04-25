暴雪将在未来几周内公布《魔兽》手游更多细节，《守望先锋 2》明日开测

IT之家 4 月 25 日消息，今日动视暴雪公布的 2022 年第一季度财报中，除了展示动视暴雪本季度的营收外，还公布了不少有关新作的消息，其中着重提到了官方将在未来几周公布《魔兽》手游更多细节。

暴雪还提到团队正在主要开发《魔兽世界》10.0 版本“巨龙时代”与怀旧服新版本“巫妖王之怒”。魔兽外的内容包括：《守望先锋 2》的测试也将于 4 月 26 日明日开启，《暗黑破坏神 4》的全公司内部测试正在进行中。

IT之家了解到，在此前的财报中，暴雪除了《魔兽世界》和《炉石传说》之外还透露正在准备第一款专为移动平台设计的基于《魔兽》宇宙的游戏，官方仅表示会在五月与大家分享更多详情。

《守望先锋》2.0 PVP 模式 Beta 测将于 4 月 26 日正式开始。测试包括内容：5v5 模式、全新输出英雄：索杰恩、全新游戏模式：机动推进、英雄重做、4 张全新地图等。

当然，因时差缘故，台服测试将在 4 月 27 日开始，所以有喜欢本作的小伙伴也不要太心急。当然，面向暴雪内部员工和电竞选手的封测从上周便已开始，目前面向玩家的海外服已经可在官网进行资格申请。

本次封测中，玩家可以游玩 5V5 多人对战、新英雄「索杰恩」等内容。游戏地图在初代《守望先锋》的基础上再添加四张，此外还加入了「机动推进」新模式。

有条件的朋友可以点击这里进入官网报名：台服、美服。

第一轮 5v5 测试主要内容：

・5V5 模式

新英雄：索杰恩

4 张全新地图

皇家赛道-新运载目标地图

中城-新攻击 / 护送地图

新皇后街-新机动推进地图

斗兽场-新机动推进地图

新模式: 机动推进

部分英雄重做

-奥丽莎

-末日铁拳

-堡垒

-黑影