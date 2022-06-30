全球第四大车厂 Stellantis 警告：EV 再不降价，汽车市场将会崩溃

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，近日全球第四大车厂 Stellantis 发出警告称，在欧洲全面转向电动车之际，现在的电动汽车仍然过于昂贵，除非降价，否则将给整个汽车行业带来巨大的危机。

Stellantis 的首席制造官 Arnaud Deboeuf 周三表示，公司目标是到 2030 年将电动汽车的制造成本降低 40%。另外该集团计划在内部制造一些零件，并迫使供应商降低其产品的价格。此外 Stellantis 也正在北美和欧洲开发五家大型电池工厂，到 2030 年产能将达到 400 千兆瓦时。

Deboeuf 在接受采访时表示，如果电动汽车不降价，市场将会崩溃。这是一个巨大的挑战。如今，电动汽车的价格正在以迅猛的速度上涨。特斯拉在美国市场上大幅提高了所有电动汽车产品的价格；Rivian 和福特也进行了类似的提价。

Stellantis 计划在十年内推出超过 75 款全电动车型，并至少改造其部分法国汽车工厂以生产电动汽车。本月，Stellantis 集团为其两家全球性车辆测试中心投资了 3300 万欧元，以打造一流的电动汽车性能及掌握最高水平的车辆自动驾驶科技。不过公司承诺依靠软件和服务以及一些高档汽车的额外收入来维持强劲的收入和利润。

由于欧盟积极促成汽车行业放弃化石燃料，因此大多数制造商很可能不得不在十多年内转向生产电动汽车。但是 Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 表示：“欧盟的政策制定者似乎不会关心汽车制造商是否有足够的原材料来支持这一转变。”Tavares 补充道，该公司不排除购买矿山以确保原材料供应。