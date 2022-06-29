欧盟达成协议，决定 2035 年前停止内燃机汽车在境内销售

IT之家 6 月 29 日消息，据央视新闻报道，综合法新社和路透社当地时间 29 日报道，欧盟成员国同意 2035 年前停止内燃机汽车在其境内销售。

路透社报道称，欧盟国家周三早些时候就应对气候变化的拟议法律达成协议，支持 2035 年逐步淘汰新的内燃机汽车销售，并设立一个数十亿欧元的基金，以保护较贫穷的公民免受政策带来的成本增加的影响。

经过 16 个多小时的谈判，欧盟 27 个成员国的环境部长就五项法律达成了他们的共同立场。欧盟气候政策负责人弗兰斯-蒂默曼斯说：“气候危机及其后果是明确的，因此政策是不可避免的。”

部长们支持欧盟委员会去年夏天首次提出的一揽子计划的核心部分，包括一项要求从 2035 年起在欧盟销售的新车零二氧化碳排放的法律，这将使内燃机汽车无法销售。

IT之家了解到，该协议使该提案有可能成为欧盟法律。部长们的协议将在即将与欧盟议会就最终法律进行的谈判中形成他们的立场。议会已经支持了 2035 年的燃油车禁令。

意大利、斯洛伐克和其他国家曾希望将淘汰燃油车的时间推迟到 2040 年。各国最终支持了欧盟最大的汽车市场德国提出的妥协方案，该方案保留了 2035 年的时间目标，但要求布鲁塞尔在 2026 年评估混合动力汽车或二氧化碳中性燃料是否能够符合这一目标。

蒂默曼斯说，欧盟委员会将保持“开放的心态”，但今天，混合动力汽车不能实现足够的减排，而替代燃料的价格又过于昂贵。

气候提案旨在确保拥有 27 个国家的欧盟实现其 2030 年净排放比 1990 年减少 55% 的目标，这样做将要求政府和行业大量投资于清洁生产、可再生能源和电动汽车。

部长们还支持建立一个新的欧盟碳市场，对运输和建筑中使用的污染燃料征收二氧化碳成本。经过激烈的谈判，他们同意成立一个 590 亿欧元的欧盟基金，以保护低收入公民在 2027-2032 年期间免受该政策所带来了费用增加的影响。

部长们还支持对欧盟目前的碳市场进行改革，该市场迫使工业和发电厂在污染时付费。