J.D. Power 发布 2022 美国汽车出厂质量研究报告，特斯拉排名倒数第七

IT之家 6 月 30 日消息，消费者洞察与市场研究机构 J.D. Power 于 28 日发布了 2022 年美国汽车出厂质量研究报告，报告显示在新冠疫情流行之后，汽车出厂质量明显下降，达到了近 36 年历史最差水平。

该研究报告称，由于新冠疫情的流行导致供应链危机、员工流失等问题，汽车出厂质量达到了近 36 最差水平。与去年相比，今年 PP100（每 100 辆车出现的问题）增加了 11%。J.D. Power 的全球汽车总监 David Amodeo 称，在该机构 36 年的研究历史中，汽车出厂质量每年都在稳定提升，今年汽车出厂质量的下降令人失望。Amodeo 表示，供应链的中断，尤其是芯片的短缺导致车企开始寻找替代方案，在某些情况下，新车在发货时甚至将会缺少某些功能，例如高级辅助驾驶、座椅加热、停车辅助模块等。

该报告称，相比传统燃油车，新能源汽车出现的问题更多。传统燃油车 PP100 平均为 175，而混动车型 PP100 平均值高达 239，纯电车型（不包含特斯拉）PP100 平均值为 240，相比之下，特斯拉车型 PP100 平均值为 226，即 J.D. Power 在每百辆特斯拉电动汽车中发现了 226 个问题，在整体品牌排名中排在倒数第七。相比之下，别克是出厂质量最高的车企，道奇和雪佛兰紧随其后，分别位列第二名和第三名。再然后则是捷尼赛思、起亚、雷克萨斯、GMC、凯迪拉克、宝马和福特。其中宝马是排名前十中唯一一个欧洲车企。值得一提的是，极星（Polestar）在整体品牌排名中垫底，PP100 高达 328。

在众多功能中，软件体验属于汽车行业的一个顽疾，前 10 大问题中有 6 个与信息娱乐系统密切相关，尤其是被新车消费者寄予厚望的 Apple CarPlay 和 Android Auto。在参与调查的所有消费者中，近半都在使用 CarPlay，并且与 Android Auto 相比，其发现的问题要少 17%。

IT之家了解到，J.D. Power 今年的研究是基于 2021 年 11 月 - 2022 年 2 月间 84165 名购买或租用 2022 年新车的用户的答复，J.D. Power 向用户提问了关于娱乐、显示、外观、辅助驾驶、内饰、动力系统驾驶体验等 9 个类别共 223 个问题。该研究旨在为制造商提供信息，以推动产品改进。