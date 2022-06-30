消息称联想摩托罗拉旗舰新机 Frontier 即将在印度发布：搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，125W 快充

IT之家 6 月 30 日消息，据 91mobiles 报道，联想摩托罗拉将在 7 月 4 日于印度市场推出中端 Moto G42 智能手机，该手机配备骁龙 680 处理器、AMOLED 显示屏和 5000mAh 电池。另外该品牌还将在 7 月份提供更多新品，爆料称，除了 Moto G42 ，摩托罗拉还将在印度发布旗舰智能手机。

爆料人士 @Mukul Sharma 表示，摩托罗拉将很快在印度推出 Moto G62 5G。此外，摩托罗拉旗舰智能手机也将在地区推出，该设备将搭载最新的骁龙 8+ Gen 1 芯片，预计将是摩托罗拉 Frontier 设备。

爆料称摩托罗拉 Frontier 配置高达 12 GB 的 RAM (LPDDR5) 和 256 GB 的 UFS 3.1 存储。配备 6.67 英寸 20:9 的 FullHD+ 分辨率 144 Hz 刷新率微曲面 OLED 显示屏，覆盖 DCI-P3 色彩空间并支持 HDR10+。

此外，该机还配备了 200MP 的主摄 + 50MP 广角镜头（也可能是超广角）+12MP 长焦镜头，前置打孔 60MP 镜头。

其他关键数据包括 Wi-Fi 6E、USB-C、蓝牙 5.2、双 SIM 卡支持以及屏下指纹、Android 12 、4500 mAh 电池、125W 有线快充、50W 无线快充等数据。