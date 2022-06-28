联想 6 月 30 日举行智慧办公发布会，与英特尔开启全栈合作

IT之家 6 月 28 日消息，据联想官方消息，联想智慧办公发布会将于 6 月 30 日（周四）15:00 举行。

IT之家了解到，联想此次发布会直击各行业多样化办公痛点，重新定义办公模式。联想将于与英特尔开启全栈合作，满足行业场景办公专业化需求；微软与联想携手，探索以人为中心的办公新实践。

预计联想将发布 ThinkPad 或 ThinkBook 品牌的新款笔记本、台式机、一体机等产品。