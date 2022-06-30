AMD 肾上腺素 22.6.1 显卡驱动发布，支持 EA 新作《F1 22》

IT之家 6 月 30 日消息，AMD 现已发布 AMD Software Adrenalin 22.6.1 显卡驱动，为 EA 新作《F1 22》提供支持。
AMD 新驱动还修复了以下问题：
在某些 AMD 显卡（例如 Radeon RX 6900 XT）上玩 《堡垒之夜》性能下降的情况。
在某些 AMD 显卡（例如 Radeon RX 6700 XT）玩《守望先锋》 时可能会出现卡顿现象。
在某些 AMD 显卡（例如 Radeon RX 6900 XT）上启用即时回放时 CPU 使用率高于预期。
在某些 AMD 显卡（例如 Radeon RX 590）可能缺少风扇调节选项。
IT之家了解到，2022 年 7 月 1 日，F1 系列最新作《F1 22》将正式发售。Steam 商城已开启预购，普通版 248 元。
游戏介绍：
通过 2022 FIA Formula One World Championship™ 官方视频游戏 ——EA SPORTS™《F1® 22》，进入 Formula 1® 新时代。随着重新设计的赛车和彻底改变的规则重新定义比赛日，就位迎接新赛季，在全新的迈阿密国际赛车场测试你的车技，并在“F1® Life”中品味奢华与魅力吧。
借助由全部 20 名车手及 10 支车队组成的真实阵容，使用 Formula 1® 2022 赛季的惊人新车比赛，通过拥有全新沉浸式与广播选项的比赛序列来掌控自己的比赛体验。在备受赞誉的“我的车队”生涯模式中，创建一支车队，带领他们脱颖而出，在分屏或多人模式中展开正面交锋，或者通过我们全新的倍耐力最快单圈功能，从这项运动的巨星处获得超级赛车来改变速度。