AMD 肾上腺素 22.6.1 显卡驱动发布，支持 EA 新作《F1 22》

IT之家 6 月 30 日消息，AMD 现已发布 AMD Software Adrenalin 22.6.1 显卡驱动，为 EA 新作《F1 22》提供支持。

AMD 新驱动还修复了以下问题：

IT之家了解到，2022 年 7 月 1 日，F1 系列最新作《F1 22》将正式发售。Steam 商城已开启预购，普通版 248 元。

游戏介绍：

通过 2022 FIA Formula One World Championship™ 官方视频游戏 ——EA SPORTS™《F1® 22》，进入 Formula 1® 新时代。随着重新设计的赛车和彻底改变的规则重新定义比赛日，就位迎接新赛季，在全新的迈阿密国际赛车场测试你的车技，并在“F1® Life”中品味奢华与魅力吧。

借助由全部 20 名车手及 10 支车队组成的真实阵容，使用 Formula 1® 2022 赛季的惊人新车比赛，通过拥有全新沉浸式与广播选项的比赛序列来掌控自己的比赛体验。在备受赞誉的“我的车队”生涯模式中，创建一支车队，带领他们脱颖而出，在分屏或多人模式中展开正面交锋，或者通过我们全新的倍耐力最快单圈功能，从这项运动的巨星处获得超级赛车来改变速度。