电池太重影响豪车体验，法拉利不愿全力转向电动汽车

7 月 1 日消息，意大利豪华汽车制造商法拉利制造出了许多世界上速度最快的汽车，但其向电动汽车转型时却被困在了慢车道上。相对于当今已经非常强大的内燃机，法拉利正试图克服电动汽车在动力方面的劣势。

在本月的投资者日上，法拉利的高管们承诺将开创全新时代，其首款全电动跑车将于 2025 年推出。但就目前而言，内燃机仍然是其专注研究的核心引擎。不像其他竞争对手，法拉利并没有提供全部车型电动化的路线图，尽管大众旗下宾利和沃尔沃等品牌都将目标定在 2030 年。

据熟悉法拉利商业计划的消息人士透露，一条专注于电动汽车的新生产线将帮助法拉利在意大利马拉内罗工厂的年产量提高 35% 以上，到 2025 年产量将超过 1.5 万辆（每天 65 辆），而 2021 年为 11155 辆（每天 46 辆）。这也将为法拉利带来更高的利润率。

法拉利告诉投资者，该公司的目标是在 2026 年将核心利润率 (EBITDA) 提高至 38-40%，而 2021 年为 35.9%。到 2026 年，法拉利的车型可能从目前的 12 款增至至少 17 款。

但大多数新车型将配备内燃机，至少在最初阶段如此，包括其首款 SUV Purosangue，这款车可能采用混合动力。法拉利目前有四款插电式混合动力车型。

法拉利的昂贵挑战

与竞争对手一样，零排放也给法拉利带来了同样的挑战。目前的电动汽车电池重达数百公斤，可能会影响空气动力学和操控性，而且依然无法与大型内燃机提供的持续动力和令人热血沸腾的嘶哑轰鸣声相媲美。

为了解决这些昂贵的挑战，法拉利正在研究理论上可以提高电池功率的固态电池，以及氢燃料电池和合成燃料。不过，这两个项目的未来目前都充满了不确定性。

欧盟国家本周达成协议，将禁止销售新的化石燃料汽车，但会在 2026 年评估混合动力汽车和合成燃料 (或二氧化碳中和燃料) 是否符合其标准。

法拉利首席执行官贝内代托・维格纳 (Benedetto Vigna) 在接受采访时表示：“每次发生技术转型时，情况都有点儿模糊，充满了迷雾。”

美国投行 Jefferies 分析师菲利普・霍乔伊斯 (Philippe Houchois) 称法拉利的做法“足够慎重”，但他补充说，随着更多汽车制造商朝着电动汽车的未来迈进，这种做法可能不会受到投资者的欢迎。

霍乔伊斯解释称：“他们可以利用内燃机延长获取利润的时间，并尽可能多地抵消投资。但这未必是市场想听到的，因为大多数人的心态是：让我们冲进电动汽车行业，永远不要回头。”

内燃机与电机结合？

在马拉内罗工厂的 V8 发动机装配线上，法拉利的工人每隔 22 分钟就会完成一个引擎和底盘的组装，法拉利称之为“联姻”。只要额外支付费用，这款 V12 型号的发动机就会包括一块铭牌，上面写着制造它的工人的名字。

法拉利的高管们强调了客户在购买其豪华汽车时的情绪状态，这些车的起价超过 20 万欧元 (约合 139.4 万元人民币)。维格纳说:“我看到顾客来取车，有些人还会激动地哭出来。”所以，对于法拉利来说，创造出能得到人们同样热情回应的电动汽车至关重要。

混合动力跑车已经取得了成功，它将强大的发动机与电机的瞬间加速相结合。但纯电动跑车目前面临着“超重”问题，因为它们需要巨大的电池来提供足够的动力。

例如，克罗地亚超跑制造商 Rimac 的 Nevera 重 2200 公斤，比使用内燃机的跑车更重，甚至超过福特 Transit 和梅赛德斯 Sprinter。咨询公司 AlixPartners 董事总经理达里奥・杜塞 (Dario Duse) 表示，这种超重“反过来会影响驾驶性能、动力和体验”。

法拉利并不是唯一面临这些挑战的公司，很少有超豪华汽车制造商的竞争对手会急于转向电动汽车。例如，兰博基尼宣布在 2030 年前不会推出纯电动汽车。

但是，根据杜塞的说法，法拉利必须比兰博基尼更仔细地权衡其面临的选择，因为后者有财力雄厚的母公司支持，其背后站着世界第二大汽车制造商大众。

杜塞说：“与兰博基尼不同的是，法拉利没有像大众那样的开发平台，因此资金问题同样也很重要。”

氢燃料电池成救星？

法拉利正在研究氢燃料电池，这是日本和欧洲等多家汽车制造商看好的未来零排放解决方案，可以与内燃机提供的持续动力相媲美。

英国初创公司 Viritech 已经在制造一款氢动力超级汽车，意大利汽车设计公司 Pininfarina 也参与其中。这款汽车重达 1000 公斤，是一款限量版汽车，Viritech 计划将这项技术出售给其他汽车制造商。

Viritech 首席执行官蒂莫西・莱昂斯（Timothy Lyons）表示，在过去 18 个月里，传统汽车制造商对这一概念的兴趣“激增”。

但氢燃料电池汽车需要使用可再生能源和加油站生产“环保氢”的基础设施，而这些设施可能要到 2030 年左右才能到位。

维格纳说，法拉利还与欧洲和亚洲的四个合作伙伴在电池组件方面进行合作，共同研究下一代高能量密度固态电池，这种电池比目前使用的电池更轻。福特和宝马等汽车制造商已经投资于固态电池，但这项技术距离实际应用还需要几年时间。

Jefferies 分析师霍乔伊斯警告说，法拉利缓慢的变革步伐可能会被视为拖后腿。但从商业角度来看，他们的业务很棒，不需要那么快就消失。他们在避免做出过多的承诺，即他们可以在某个日期以某个价格达到某个临界点，因为他们自己也不知道。”