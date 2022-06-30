索尼社长：2025 年推出纯电车，将在安全性上确保万无一失

集微网消息，据日经中文网报道，6 月 28 日上午，索尼集团在东京都港区召开了定期股东大会。会长兼社长吉田宪一郎针对与本田联手涉足的纯电动汽车（EV）表示“为了 2025 年推出纯电动汽车，将做到万无一失”。

一位股东表示“移动工具（Mobility）与移动游戏不同，安全性非常重要。既然要涉足该领域，就要做好心理准备”，该股东同时询问“如果发生召回层面的诉讼，索尼和本田谁来出面承担责任？”。吉田表示“推出纯电动汽车的主体是索尼与本田共同出资成立的公司。主要由该公司承担责任”，同时回答说“安全方面必须采取充分的对策”。

索尼自创立以来就有一条不成文的规定，那就是“不经营关乎人类生命的产品”。近年来，该公司涉足医疗业务和纯电动汽车等领域，这方面的态度正在发生变化。吉田称“索尼已开始经营医疗器械，包括（与奥林巴斯共同开发的）内窥镜和细胞分析仪。医疗方面，我们同样在安全上确保万无一失”。

索尼将移动工具视为增长领域。2022 年内将与本田共同出资成立“Sony Honda Mobility”公司。预定以 2025 年为目标，由该公司提供纯电动汽车及相关服务。

在全世界从内燃机车向纯电动汽车迅速转型的情况下，安全性方面的担忧依然存在。2021 年年底以来，就连世界最大的纯电动汽车企业美国特斯拉，也在美国和中国实施了大规模召回（回收和免费修理）。