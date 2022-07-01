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4399 元，荣耀 70 Pro 12GB+512GB 版本今日开售

2022/7/1 8:57:17 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 1 日消息，荣耀方面今日宣布，荣耀 70 Pro 12GB+512GB 版本将于今日 10 : 08 全渠道开售。

荣耀 70 Pro 采用了分辨率为 2652×1200 的 6.78 英寸屏幕，搭载联发科天玑 8000 芯片，内置 4500mAh 电池，支持最高 100W 的快充。

IT之家了解到，荣耀 70 Pro 配备的是 5000 万像素前置镜头，以及由 5400 万像素主摄 + 5000 万像素超广角“+800 万像素 3 倍光学变焦镜头组成的后置三摄模组。

此外，，荣耀 70 系列首次搭载 HONOR Image Engine 计算影像平台，影像升级：

  • 全系配备 5400 万像素的 IMX800 视频主摄，1/1.49 英寸的大底传感器，四合一 2.0μm 等效像素尺寸；

  • 5000 万超广角微距主摄，支持广角微距二合一；

  • 前置 5000 万 AI 超感知主摄；

  • 荣耀 70 Pro 和荣耀 70 Pro + 搭载 800 万像素长焦镜头，支持 OIS 光学防抖、3 倍光学变焦和最高 30 倍数码变焦。

荣耀 70 系列还首发 Magic UI 6.1，带来智慧新体验：

  • GPU Turbo X 再升级，让用户尽享超高分辨率和高清画面；

  • 荣耀 70 Pro 和荣耀 70 Pro + 首发荣耀移动游戏 GPU 超级渲染技术，尽享稳定帧率。

  • LINK Turbo X 技术实现了四网协同、多网并发，可以带来更快的下载速率。

  • OS Turbo X 搭载了全新的智慧内存引擎，通过 AI 算法学习用户习惯，让手机久用如新。

  • Magic UI 6.1 同时优化了 YOYO 建议提供的服务，依据场景主动提供服务。

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关键词：荣耀

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