4399 元，荣耀 70 Pro 12GB+512GB 版本今日开售

IT之家 7 月 1 日消息，荣耀方面今日宣布，荣耀 70 Pro 12GB+512GB 版本将于今日 10 : 08 全渠道开售。

荣耀 70 Pro 采用了分辨率为 2652×1200 的 6.78 英寸屏幕，搭载联发科天玑 8000 芯片，内置 4500mAh 电池，支持最高 100W 的快充。

IT之家了解到，荣耀 70 Pro 配备的是 5000 万像素前置镜头，以及由 5400 万像素主摄 + 5000 万像素超广角“+800 万像素 3 倍光学变焦镜头组成的后置三摄模组。

此外，，荣耀 70 系列首次搭载 HONOR Image Engine 计算影像平台，影像升级：

全系配备 5400 万像素的 IMX800 视频主摄，1/1.49 英寸的大底传感器，四合一 2.0μm 等效像素尺寸；

5000 万超广角微距主摄，支持广角微距二合一；

前置 5000 万 AI 超感知主摄；

荣耀 70 Pro 和荣耀 70 Pro + 搭载 800 万像素长焦镜头，支持 OIS 光学防抖、3 倍光学变焦和最高 30 倍数码变焦。

荣耀 70 系列还首发 Magic UI 6.1，带来智慧新体验：