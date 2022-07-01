Gartner：2022 年全球 PC 出货量将下降 9.5%，大中华区智能手机出货量下降 18.3%

IT之家 7 月 1 日消息，分析机构 Gartner 预测称 2022 年全球 PC 出货量将下降 9.5%，全球手机出货量将下降 7.1%，全球总设备（电脑、平板和手机）出货量将下降 7.6%。其中，大中华区智能手机出货量将下降 18.3%。

Gartner 的表格显示，2022 年全球总设备（电脑、平板和手机）出货量将下降 7.6%。从地域来看，2022 年欧洲、中东和非洲地区的 PC 市场预计有 14% 的下降。Gartner 高级主任分析师阿特瓦尔（Ranjit Atwal）称：“地缘政治动荡、通货膨胀、货币波动和供应链危机降低了全球企业和消费者对设备的需求，并将对今年的 PC 市场产生严重影响。”其中，2022 年企业对 PC 的需求预计将同比下降 7.2%，而个人消费者对 PC 的需求下降更为明显，将下降 13.1%。

Gartner 称在过去两年大中华区一直引领着 5G 手机市场，其中 2021 年该地区 5G 手机出货量增量了 65%。然而，今年大中华区所受到的冲击最为巨大，智能手机出货量将下降 18.3%。

IT之家了解到，Gartner 预计 2022 年全球 5G 手机的出货量将达到 7.1 亿部，相比 2021 年增长了 29%。但阿特瓦尔称，这与 Gartner 年初预测的 47% 增长率相比明显下降，这表明全球 5G 手机出货量将减少 9500 万部。但在 2023 年全球对 5G 手机的需求将快速回升，用户 4G 手机生命周期的结束将让 5G 手机出货量有所提升。