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雷军称小米相机部研发实力强悍，拥有上千名工程师和国内外 9 个研发中心

2022/7/1 10:18:46 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家 7 月 1 日消息，7 月 4 日晚 7 点，小米将举行小米影像战略升级暨小米新品发布会。本次发布会的重点就是小米与徕卡合作的小米 12S 系列，小米 CEO 雷军也在发布前不断预热，其中就提到了小米的相机部门。

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雷军昨晚在微博称，小米相机部门 2017 年正式组建，目前拥有 1000 多名工程师，还有非常多的技术专家，并且在国内有 5 个研发中心，海外有 4 个研发中心，已经具备非常强的研发实力。根据此前预热，小米 12S Ultra 采用索尼 IMX989 传感器，该传感器拥有无任何裁切的 1 英寸超级大底。对于该传感器，雷军称小米相机部从规格定义到部分设计验证工作，参与度非常深，被索尼看作是“共同开发”。

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针对小米 12S 系列，雷军昨日在微博上回答了网友部分问题。其中对于小米 12S 系列搭载的高通骁龙 8 + 这颗处理器的调校情况，雷军表示“不调好不上市”，并且用“脱胎换骨”形容这次的产品体验。这次在小米 12S 系列上澎湃芯片也有了新进展，新机将采用澎湃 G1 电源管理芯片

IT之家了解到，这次小米 12S 系列是小米与徕卡联合研发，包括小米 12S、小米 12S Pro、小米 12S Ultra 三款机型，其中小米 12S 是小尺寸全能旗舰，小米 12S Pro 是性能、体验全面拉满的顶级旗舰，小米 12S Ultra 是影像超旗舰，并且三款机型都将有徕卡原生双画质，一款“徕卡经典”，将徕卡百年美学精准呈现；一款“徕卡生动”，为移动影像带来全新调色。此外小米 12S 系列还将内置徕卡鲜艳、徕卡自然、徕卡单色和徕卡单色 HC 四款徕卡滤镜。

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关键词：小米雷军小米12S

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