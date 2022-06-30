中消协发布 618 消费维权报告：小米、美的、东方甄选等被点名

IT之家 6 月 30 日消息，今日中消协发布 2022 年“618”消费维权舆情分析报告，报告中集纳了“618”消费维权信息问题典型案例，包括米动青春电子手表灼伤消费者手腕；小米电视两度被曝屏幕自动脱落；极兔快递个别网点被曝拖欠快递员工资造成大量快递积压；申通快递员拒绝送“猫砂”上门；“美的”多款家电被曝先涨价后打折；东方甄选面临品控质疑等。

IT之家了解到，监测发现，今年“618”促销活动期间消费负面信息主要集中在产品质量、快递配送、价格促销和直播带货四个方面。

中消协利用互联网舆情监测系统对 6 月 1 日至 6 月 20 日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。

从消费舆论场“吐槽”数据来看，今年“618”基本延续了去年同期的热度讨论场景。监测期内，共收集“吐槽类”“消费维权”信息 5540365 条，占“消费维权”信息总量的 15.9%。

监测发现，今年“618”促销活动期间消费负面信息主要集中在产品质量、快递配送、价格促销和直播带货四个方面，分别占“消费维权”负面敏感信息总量的 14%、10.7%、5.3% 和 4.3%。

监测期内，共收集有关“产品质量”类负面信息 776701 条。相关信息在 6 月 1 日和 6 月 15 日出现两次高峰。峰值出现与三个案例密切相关。6 月 1 日，“小米电视屏幕自动脱落”，“米动青春电子手表漏电烧伤皮肤”，舆情关注较多。6 月 15 日，“广西消费者曝网购电饭锅电源处冒烟，客服回应正常现象”，相关讨论信息在视频平台引发关注较多。

监测期内，共收集有关“快递配送”类负面信息 590055 条，负面信息呈波动趋势，在 6 月 13 日出现峰值。峰值出现主要涉及极兔与申通两个快递品牌。其中，免费送货上门的货品重量无明确约定的问题，引发讨论热度相对较高。

监测期内，共收集有关“价格”类负面信息 296040 条。相关负面信息在 6 月 1 日和 10 日较多。舆情关注点为先涨价后打折的虚假促销行为。其中，“酒醉人生” 打折价白酒竟比原价贵，“美的”多款家电被曝先涨价后打折等均成为当时比较典型的舆情。

监测期内，共收集有关“直播带货”类负面信息 237115 条。每日负面信息量较为平稳，6 月 18 日以后舆情信息量开始增多，6 月 20 日达到阶段性峰值。峰值出现主要指向两个方面的舆情讨论：新东方加入直播带货，开辟了带货新模式。人气大涨之时，“东方甄选被投诉桃子霉烂长毛”等词条也登上热搜；违反常识的农产品带货直播越发离谱，考验消费者忍受限度。

中消协表示，本次监测对舆情主体“情绪、态度、意见”三个基本指标进行反复梳理盘点后发现，一个已经愈发清晰的事实是：随着全域电商带来的渠道变革的推进，日常流量的获取转化将逐步取代促销节点的集中爆发。新产品、新品牌和新的消费趋势，将引导市场逐渐由销量至上转向更为理性的生意逻辑。平台从大张旗鼓争流量到小步快跑要“留量”，消费者从“冲动剁手”到“理性种草”，将逐渐走向常态。