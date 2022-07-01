零跑汽车 6 月交付 11259 台，创历史新高

IT之家 7 月 1 日消息，零跑汽车今日发布消息，6 月交付量达 11259 台，为历史新高；上半年累计交付量同比增长超 265%。

6 月 28 日，零跑汽车迎来第十万台量产车的下线。据了解，从 2019 年 6 月 28 日首台量产车零跑 S01 交付，到第十万台量产车 —— 零跑 C11 性能版下线，零跑用三年完成了科技型智能电动汽车从 0 到 100000 的跨越。

值得一提的是，2022 年重庆车展开幕当天，零跑汽车展台疑似遭遇车主维权。后续零跑汽车回应称：“该事件相关问题均已妥善解决。零跑非常注重用户体验及交付质量，我们会持续与用户保持密切沟通。”

IT之家了解到，目前，零跑汽车已推出 S01、T03、C11、C01 四款车型。从销量看，零跑汽车最近一年表现亮眼：2021 年全年累计交付达 43121 台，2022 年 1-5 月累计交付 40735 台，其中 3 月交付 10059 台、4 月交付 9087 台、5 月交付 10069 台。从同比增速来看，零跑汽车居于“造车新势力”首位，已连续 14 个月同比增长超 200%。

《6 月极氪 001 交付 4302 台，累计交付突破 25000 台》

《哪吒汽车 6 月交付 13157 台车同比增长 156%，前六个月同比增长 199%》