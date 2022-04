零跑汽车推出续航增加 10% 的电池底盘一体化技术，免费开放共享

IT之家 4 月 25 日消息,零跑今日正式发布了 CTC 电池底盘一体化技术,该技术可以提升车辆续航约 10%,而 C01 车型将率先搭载。此外,零跑还宣布将对 CTC 技术免费开放共享。

据介绍,零跑智能动力 CTC 技术应用车身结构作为电池包外部结构,取消了电池包的部分结构设计,而搭载零跑智能动力 CTC 技术的零跑 C01 将成为全球首款无独立电池包的电动车。

“零跑智能动力 CTC 技术,即 cell -to -chassis,是指将电池、底盘和下车身进行集成设计,简化产品设计和生产工艺的前沿技术。通过重新设计电池承载托盘,使整个下车体底盘结构与电池托盘结构耦合,创新了安装工艺,真正做到了 Less is more。通过减少冗余的结构设计,能有效减少零部件数量,在提升空间利用率和系统比能的同时,让车身与电池结构互补,使电池抗冲击能力及车身扭转刚度得到大幅度提升。”

IT之家知悉,零跑智能动力 CTC 技术通过取消电池上部结构,减少冗余的结构设计,整车垂直空间增加 10mm,电池布置空间增加 14.5%。

续航方面,零跑 CTC 技术相比传统方案具备更好气密性,可以提升电池保温性能、电池可布置空间等,同时基于 AI BMS 大数据电池管理系统带来的能耗经济性管理,综合提升整车续航里程 10%。官方认为未来可以实现“加油式”充电 —— 充电 5 分钟,续航超过 200km。

性能方面,零跑 CTC 技术可以为整车带来扭转刚度提升 25%,轻量化系数达到 2.4,提升 20%,可带来更好的驾控性能、更好的底盘响应效率,对 NVH 性能有所助益。

安全方面,零跑对于 CTC 技术进行了多轮严苛试验,如底部球击、挤压、热扩散等将近 30 项试验,确保电池安全;同时,基于零跑 AI BMS 大数据智能电池管理系统,零跑可以为用户提供触达电芯级别的实时云端安全保护。