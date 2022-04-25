零跑汽车推出续航增加 10% 的电池底盘一体化技术，免费开放共享

IT之家 4 月 25 日消息，零跑今日正式发布了 CTC 电池底盘一体化技术，该技术可以提升车辆续航约 10%，而 C01 车型将率先搭载。此外，零跑还宣布将对 CTC 技术免费开放共享。

据介绍，零跑智能动力 CTC 技术应用车身结构作为电池包外部结构，取消了电池包的部分结构设计，而搭载零跑智能动力 CTC 技术的零跑 C01 将成为全球首款无独立电池包的电动车。

“零跑智能动力 CTC 技术，即 cell -to -chassis，是指将电池、底盘和下车身进行集成设计，简化产品设计和生产工艺的前沿技术。通过重新设计电池承载托盘，使整个下车体底盘结构与电池托盘结构耦合，创新了安装工艺，真正做到了 Less is more。通过减少冗余的结构设计，能有效减少零部件数量，在提升空间利用率和系统比能的同时，让车身与电池结构互补，使电池抗冲击能力及车身扭转刚度得到大幅度提升。”

IT之家知悉，零跑智能动力 CTC 技术通过取消电池上部结构，减少冗余的结构设计，整车垂直空间增加 10mm，电池布置空间增加 14.5%。

续航方面，零跑 CTC 技术相比传统方案具备更好气密性，可以提升电池保温性能、电池可布置空间等，同时基于 AI BMS 大数据电池管理系统带来的能耗经济性管理，综合提升整车续航里程 10%。官方认为未来可以实现“加油式”充电 —— 充电 5 分钟，续航超过 200km。

性能方面，零跑 CTC 技术可以为整车带来扭转刚度提升 25%，轻量化系数达到 2.4，提升 20%，可带来更好的驾控性能、更好的底盘响应效率，对 NVH 性能有所助益。

安全方面，零跑对于 CTC 技术进行了多轮严苛试验，如底部球击、挤压、热扩散等将近 30 项试验，确保电池安全；同时，基于零跑 AI BMS 大数据智能电池管理系统，零跑可以为用户提供触达电芯级别的实时云端安全保护。