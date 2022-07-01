索尼调研 Xperia 手机系统，询问用户是否希望全面使用魅族 Flyme

IT之家 7 月 1 日消息，自 2021 年 10 月魅族 Flyme 与索尼 Xperia 达成合作以来，索尼 Xperia 系列手机在本地化使用体验上进行了一系列升级，搭载了 Flyme 中的许多 App。

据IT之家小伙伴收到的调研问卷，索尼官方询问用户对这种本地化合作的看法，其中有一项是“我希望 Xperia 全面使用 Flyme，替代 Xperia 现有 OS”。

IT之家了解到，索尼 Xperia 在保持原生态安卓操作系统的基础上，预装了 Flyme 适配的应用商店、邮箱、天气、新闻资讯，今年 5 月还首次加入 Flyme 针对 Xperia 适配的负一屏、图库、信息、智能语音助手和安全中心的合作内容。

微单手机索尼 Xperia PRO-I、索尼 Xperia 1 III 和索尼 Xperia 5 III 将在夏季推出的软件升级版本中嵌入负一屏快捷入口、信息以及图库的功能。

今年 1 月份，有传闻称索尼 Xperia 国行手机会使用魅族的 Flyme 系统。不过，微博数码博主 @ZACKBUKS 称，已经跟索尼求证过，Xperia 国行只是与魅族合作在本地化应用上做补充，Xperia 依然搭载高度类原生的 Android 系统。新的调研问卷是否意味着索尼改变了一些想法呢？我们拭目以待。