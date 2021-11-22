24 期免息 + 1 年只换不修：索尼 Xperia PRO-I 手机开售

索尼 10 月末举行了新品发布会，正式推出了国行版本的 Xperia PRO-I 旗舰手机，定价 10999 元。

此款现已在京东开启预售，支持 24 期免息 + 1 年只换不修，以旧换新至高补贴 3500 元：

Xperia Pro-I 与一般的 Xperia 1 III 不同，该机虽然同为 6.5 英寸手机，但有一种不同的质感，而且相比更厚，但也不会像砖块一样。虽然尺寸有所增加，但这却换来了 1 英寸超大底 CMOS，堪称“能打电话的相机”。

Xperia Pro-I 搭载高通骁龙 888 5G 处理器，辅以 12GB + 512GB 存储，支持拓展，接口支持 USB 3.2 Gen 2 标准，采用 6.5 英寸 4K HDR OLED 显示屏，支持 120Hz 高刷新率，240Hz 采样率，内置 4500mAh 电池，支持 30W PD 快充。

此外，该机机身尺寸为 166x72x8.9mm，重 211g，支持 IP65/68 防尘防水，机身边框采用喷砂工艺处理，背板为磨砂玻璃，正面采用康宁大猩猩 Victus，提供 USB-C 和 3.5mm 耳机孔，以及挂绳孔。

影像方面，该机配备了索尼旗下首款具有相位检测 AF 的 1 英寸 Exmor RS 感光元件（f/2.0 /f/4.0，单位像素间距为 2.4µm），基于索尼黑卡数码相机 RX100 VII 的影像传感器，并针对 Xperia 智能手机进行了优化。

此之外，这颗 24mm 的广角相机还拥有蔡司 T* 镀膜，大大减少光学问题，支持 F2.0 与 F4.0 双光圈切换，辅以 16mm 超广角（1/2.5 吋 CMOS、f/2.2 光圈）和 50mm 长焦镜头（50mm 1/2.9" OIS 相机，3D iToF）。

得益于这堪称影像机皇的豪华参数，该机还拥有 315 个相位检测自动对焦点，可覆盖 90% 的画面，支持高级自动对焦功能，支持实时视频人眼追踪，还有 Flawless Eye 混合防抖等功能。

此外，该机主摄像头旁边装载了一颗单声道麦克风，让用户能够专注于清晰录制语音，索尼先进的音频分离技术可以有效过滤立体声麦克风和单声道麦克风的风噪声。

其他方面，索尼 Xperia PRO-I 支持高达 120fps 4K 视频录制并实现 5 倍慢动作播放，并新增了视频编辑软件。Photo Pro 摄影大师支持 12 位 RAW，Cinema Pro 电影大师拥有全新交互界面，机身侧面新增一个可以自定义操作的圆形按钮用于自定义操作。

索尼 Xperia PRO-I 不单单是一部手机，用户可以使用新的 Vlog 外接显示屏来升级 Vlog 拍摄装备，该显示屏是与 Xperia PRO-I 配套的新配件，配备 16:9 的 3.5 英寸 LCD（1280x720）屏幕和金属手机夹，使用磁性可拆卸设计，可轻松安装和拆卸。

通过配对 Vlog 外接显示屏，Xperia PRO-I 可以使用到配备 1 英寸影像传感器的 24mm 主摄像头拍摄高画质 Vlog，并与朋友、家人分享。当使用 Xperia PRO-I 和 Vlog 外接显示屏拍摄时，用户可以轻松连接蓝牙拍摄手柄，如 GP-VPT2BT，无需触碰 Xperia PRO-I 的按钮即可轻松启动或停止录制。Vlog 外接显示屏还配备一个 3.5mm 三极麦克风插孔，用户只需将麦克风安装在支架顶部的附件支架上，即可连接外部麦克风。

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