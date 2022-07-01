产能翻倍的代价：部分 Steam Deck 掌机将搭载 NVMe PCIe Gen3 x2 SSD，V 社称游戏性能不受影响

IT之家 7 月 1 日消息，Steam Deck 掌机目前有三种存储规格：

PCIe Gen2 x1 接口的 64GB eMMC

PCIe Gen3 x4 接口的 256GB NVMe SSD

PCIe Gen3 x4 接口的 512GB NVMe SSD

据 HardwareLuxx 发现的信息，V 社官网在 5 月下旬悄然变更了后两个的规格，由“PCIe Gen3 x4”改为了“PCIe Gen3 x4 或者 PCIe Gen3 x2”。

V 社官网的一行小字写道：部分 256GB 和 512GB 版型号配备了 PCIe Gen 3x2 SSD，在我们的测试中，没有发现 x2 和 x4 对游戏性能有任何影响。

IT之家了解到，Gen3 x4 接口可以提供大约 4GB / s 的吞吐量，而 x2 意味着降到了 2GB / s，虽然官方称游戏性能不受影响，但确实要有一部分用户收到规格缩水的掌机了。

另据 PCGamer 报道，V 社最初使用了专门为 Steam Deck 生产的 SSD，然而为了提高产能，不得不使用更多其他供应商。Steam Deck 的设计师 Lawrence Yang 表示：“许多 Steam Deck 组件来自多个供应商，以提高冗余度和生产能力。我们的 SSD 供应商之一提供 PCIe Gen 3 x4 NVMe SSD，而另一家提供 PCIe Gen 3 x2 SSD。我们的团队对这两个组件进行了广泛的测试，并确定这两个版本之间的性能没有差异。”

Steam Deck 官推近日表示，掌机的每周发货量迎来翻倍增长。看来产能提高的代价就是规格的不统一了，大家怎么看？