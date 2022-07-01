理想汽车 6 月交付 13024 辆理想 ONE，同比增长 68.9%

IT之家 7 月 1 日消息，理想汽车今日公布 2022 年 6 月交付数据。2022 年 6 月，理想汽车交付 13,024 辆理想 ONE，同比 2021 年 6 月增长 68.9%。第二季度累计交付 28,687 辆，同比 2021 年第二季度增长 63.2%。自交付以来，理想 ONE 累计交付量已达 184,491 辆。

截至 2022 年 6 月 30 日，理想汽车在全国已有 247 家零售中心，覆盖 113 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 308 家，覆盖 226 个城市。

IT之家了解到，6 月 21 日，理想汽车正式发布为家庭打造的全球智能旗舰 SUV：理想 L9，理想 L9 是一台旗舰级全尺寸 SUV，采用自研的旗舰级增程电动和底盘系统，CLTC 综合续航里程 1315 公里，WLTC 综合续航里程 1100 公里，全国统一零售价格 45.98 万元。

理想还宣布，从今日起，全国所有零售中心的理想 L9 展车全部到店。截止到 2022 年 6 月 24 日，支付 5000 元预订金的理想 L9 用户超过 30000 位。同时，2021 款理想 ONE 的预订仍然需求旺盛。7 月 16 日起全国零售中心可以开始理想 L9 的试驾，而新车将在 8 月底前启动用户交付。

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