JetBrains 全家桶宣布 10 月 1 日起涨价，IntelliJ IDEA 新价格首年约 1132 元

IT之家 7 月 1 日消息，JetBrains 近期宣布，IDE、.NET 工具和 All Products Pack 将上调订阅价格。

JetBrains 表示，自七年前推出订阅以来，从未提高过 IDE、.NET 工具或 All Products Pack 的价格。在此期间在推出新的产品时，所有 All Products Pack 用户无需额外付费即可使用加入其中的新产品。然而，我们也到了需要提高订阅价格的时间节点。新价格涉及到 IDE、.NET 工具、dotUltimate 和 All Products Pack，并将于 2022 年 10 月 1 日生效。

JetBrains 称，在新价格生效前可按当前价格预付订阅。为新老客户调整了预付订阅的长度限制。通过预付款，你可以按当前价格进行超过一年的续订。现在，个人订阅允许最多至三年，企业订阅最多至两年。“调价实属无奈之举。未来我们将一如既往尽全力避免涨价，正如我们当初施行订阅价格的初衷。”

调整如下：

IntelliJ IDEA Ultimate：最智能的 Java 和 Kotlin IDE，包括 1 款工具和 5000 多款插件。当前首年价格为 149 美元（约 998.3 元人民币），新价格首年 169 美元（约 1132.3 元人民币）。

All Products Pack：在一个订阅中获得 11 个集成开发环境、3 个扩展程序、2 个分析器和一个协作开发服务。包括 17 个工具。当前首年价格为 249 美元（约 1668.3 元人民币），新价格首年 289 美元（约 1936.3 元人民币）。

据官网介绍，JetBrains 致力于为开发者打造最高效智能的开发工具，总部以及主要研发中心位于欧洲的捷克。JetBrains 针对个人开发者及企业组织提供不同的授权方式。提供多种付款方式，包含银联卡、各种国际信用卡、PayPal、支付宝和微信支付。企业用户也可通过银行汇款的方式完成付款。