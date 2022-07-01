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JetBrains 全家桶宣布 10 月 1 日起涨价，IntelliJ IDEA 新价格首年约 1132 元

2022/7/1 17:14:38 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 7 月 1 日消息，JetBrains 近期宣布，IDE、.NET 工具和 All Products Pack 将上调订阅价格。

JetBrains 表示，自七年前推出订阅以来，从未提高过 IDE、.NET 工具或 All Products Pack 的价格。在此期间在推出新的产品时，所有 All Products Pack 用户无需额外付费即可使用加入其中的新产品。然而，我们也到了需要提高订阅价格的时间节点。新价格涉及到 IDE、.NET 工具、dotUltimate 和 All Products Pack，并将于 2022 年 10 月 1 日生效。

JetBrains 称，在新价格生效前可按当前价格预付订阅。为新老客户调整了预付订阅的长度限制。通过预付款，你可以按当前价格进行超过一年的续订。现在，个人订阅允许最多至三年，企业订阅最多至两年。“调价实属无奈之举。未来我们将一如既往尽全力避免涨价，正如我们当初施行订阅价格的初衷。”

调整如下：

  • IntelliJ IDEA Ultimate：最智能的 Java 和 Kotlin IDE，包括 1 款工具和 5000 多款插件。当前首年价格为 149 美元（约 998.3 元人民币），新价格首年 169 美元（约 1132.3 元人民币）。

  • All Products Pack：在一个订阅中获得 11 个集成开发环境、3 个扩展程序、2 个分析器和一个协作开发服务。包括 17 个工具。当前首年价格为 249 美元（约 1668.3 元人民币），新价格首年 289 美元（约 1936.3 元人民币）。

据官网介绍，JetBrains 致力于为开发者打造最高效智能的开发工具，总部以及主要研发中心位于欧洲的捷克。JetBrains 针对个人开发者及企业组织提供不同的授权方式。提供多种付款方式，包含银联卡、各种国际信用卡、PayPal、支付宝和微信支付。企业用户也可通过银行汇款的方式完成付款。

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关键词：JetBrainsIDEIntelliJ IDEA

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