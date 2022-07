JetBrains 全家桶宣布 10 月 1 日起涨价，IntelliJ IDEA 新价格首年约 1132 元

IT之家 7 月 1 日消息,JetBrains 近期宣布,IDE、.NET 工具和 All Products Pack 将上调订阅价格。

JetBrains 表示,自七年前推出订阅以来,从未提高过 IDE、.NET 工具或 All Products Pack 的价格。在此期间在推出新的产品时,所有 All Products Pack 用户无需额外付费即可使用加入其中的新产品。然而,我们也到了需要提高订阅价格的时间节点。新价格涉及到 IDE、.NET 工具、dotUltimate 和 All Products Pack,并将于 2022 年 10 月 1 日生效。

JetBrains 称,在新价格生效前可按当前价格预付订阅。为新老客户调整了预付订阅的长度限制。通过预付款,你可以按当前价格进行超过一年的续订。现在,个人订阅允许最多至三年,企业订阅最多至两年。“调价实属无奈之举。未来我们将一如既往尽全力避免涨价,正如我们当初施行订阅价格的初衷。”

调整如下:

IntelliJ IDEA Ultimate:最智能的 Java 和 Kotlin IDE,包括 1 款工具和 5000 多款插件。当前首年价格为 149 美元(约 998.3 元人民币),新价格首年 169 美元(约 1132.3 元人民币)。

All Products Pack:在一个订阅中获得 11 个集成开发环境、3 个扩展程序、2 个分析器和一个协作开发服务。包括 17 个工具。当前首年价格为 249 美元(约 1668.3 元人民币),新价格首年 289 美元(约 1936.3 元人民币)。

据官网介绍,JetBrains 致力于为开发者打造最高效智能的开发工具,总部以及主要研发中心位于欧洲的捷克。JetBrains 针对个人开发者及企业组织提供不同的授权方式。提供多种付款方式,包含银联卡、各种国际信用卡、PayPal、支付宝和微信支付。企业用户也可通过银行汇款的方式完成付款。