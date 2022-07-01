昔日国产手机巨头金立再成失信被执行人，客服称仍在生产手机

IT之家 7 月 1 日消息，信用中国显示，6 月 23 日，深圳市金立通信设备有限公司再添一起失信案件，该公司因违反财产报告制度被东莞市第二人民法院列为失信被执行人，涉案金额 66786 元。

信息还显示，金立公司目前涉案总金额已达 44.43 亿元，其中执行标的总金额为 13.57 亿元，未履行总金额达 11.97 亿元，被列为失信被执行人 9 次，限制消费令更高达 65 次。

因营销上投入过大、产品竞争力不足，再加上董事长刘立荣的赌博事件，导致金立公司资金链断裂，2018 年金立集团被法院裁定破产。金立创始人刘立荣在采访中亲口承认参与赌博，否认其输了一百亿，而是“十几个亿吧”。

作为金立手机创始人，刘立荣也曾带领该品牌创下过辉煌时刻。信息显示，2007 年，金立获得“广东省著名商标”荣誉称号；2011 年，金立成为手机行业一个“中国驰名商标”；2013 年，据 HIS 市场调研显示，金立全球排名第 11 位，全球已有超过 1.1 亿的金立手机用户。“金品质，立天下”这句经典的广告语也让人印象深刻，但据国家市场监管总局官网 4 月 25 日发布的通报，金立手机被抽查出有两款手机不合格，规格型号分别为 GN190802 和 G20200420，均涉及电气绝缘，抗电强度，辐射杂散骚扰等问题。

IT之家了解到，6 月 24 日，金立发布金立 P50 Pro，该机搭载紫光展锐芯片，外观致敬华为 P50 Pro，但在金立天猫官方旗舰店已经搜不到该机信息。目前金立手机旗舰店销售的多为老年机，销量最多的是售价 69 元的金立 V5，总销量 1 万 +。

值得一提的是，其店铺客服称，目前在售手机还有在生产，但并未答复公司是如何维持正常运营。但据《证券日报》2019 年消息，有人士表示金立手机在 2017 年就已经停止生产，仅有部分经销商在网络销售库存。