小鹏 P5 推送 Xmart OS 3.2.0 OTA 更新：ACC / LCC 迎来增强版，新增单人床模式、后排遗留提醒

IT之家 7 月 1 日消息，根据小鹏汽车官方消息，小鹏 P5 现已推送 Xmart OS 3.2.0 OTA 更新，ACC / LCC 迎来增强版。

IT之家了解到，小鹏汽车表示，Xmart OS 3.2.0 新增 ACC 自适应巡航增强版和 LCC 车道居中辅助增强版，基于视觉和激光雷达的多重感知能力提升，对于目标物位置、大小、方向感知更加精准。

具体改进包括：提升了缺失车道线路口的通行能力；在绕行与过弯道能力上更强，能更顺畅通过曲率更大的弯道；对于近距离“加塞”的目标，可以更好地做出减速避让，预防压线和剧烈刹车。

此外，Xmart OS 3.2.0 新增高速 NGP 智能导航辅助驾驶增强版，通过激光雷达的应用，小鹏 P5 能更精准感知及避让施工场景，而且对大车感知预测能力和误减速现象进行了优化。

记忆泊车方面，小鹏 P5 新系统优化了 VPA 停车场记忆泊车增强版功能，针对用户对于记忆泊车速度需求的反馈，此次升级在考虑安全驾驶前提下，将记忆泊车巡航限度由 15km / h 提升至 20km / h。

其他方面，Xmart OS 3.2.0 新增单人床模式、后排遗留提醒功能、智能灯舞功能。其中，车主开启单人床模式功能后，副驾座椅自动放平，可配合睡眠套装中的单人床垫使用。