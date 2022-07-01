上汽电车之路：搞了 20 年新能源，路途坎坷但仍在努力

电动大潮汹涌而来！经过 10 多年发展，我国已成为全球当之无愧的最大新能源汽车市场，造车新势力和传统车企齐头并进。 依靠先发优势中国车企们，又是从哪里出发的？能否在欧美百年车企的转身中取胜，最终赢得汽车电动化的长跑，答案就在各家车企身上。 车东西特推出《电车之路》系列报道，系统梳理国内主流车企过去 10 多年在新能源领域的探索历程、取得的关键成果和里程碑车型，也能窥探出他们所处的行业位置及下一步发展方向。本文为《电车之路》的第六篇报道，讲述的是上汽集团。

▲ 上汽乘用车公司

上汽集团的起点是 1955 年成立的上海市内燃机配件制造公司。1958 年后，后者逐渐涉足汽车制造业务，逐渐演变成了今天的上汽集团。改革开放之后，上汽走上了利用外资、引进技术、加快发展的道路，在取得了一系列成绩的同时，于 2004 年成功跻身世界五百强。

不难发现，上汽在汽车行业从无到有，再到世界五百强，只花了半个世纪。而在本世纪初，上汽决定摆脱合资经营的限制，打造自主品牌，布局新能源赛道。

2001 年，上汽便开始研发燃料电池轿车，并成功研制出多款新能源样车。

十一五期间，上汽通过技术收购、企业合作拥有了荣威、名爵等自主品牌。随后上汽也推出了荣威 750 混动轿车、第一款纯电荣威 E50，证明了自身研发实力。

之后的上汽在新能源之路上走得还算平稳，2016 年 4 月上市的插混车荣威 E950 的 9 月销量过千并持续增长，2017 年上市的荣威 eRX5 纯电版成为当年唯一年销量过万的纯电车型。在这期间，上汽新能源销量也数次迈进新能源销量排行榜前十。

近几年，新能源市场竞争愈演愈烈，上汽想要入局高端赛道但效果不佳，至于后期发展如何，还有待观察。

通过梳理，车东西发现，在过去近二十年里，上汽始终未放弃打造自主品牌，并借助自主品牌推出各式各样的新能源汽车。近年来，上汽更是全身心地专注纯电市场高端赛道。在这个过程中，上汽尽管走了很多弯路，遇到了很多挫折，但是越挫越勇。

一、2001 年开搞新能源车 轻混纯电都有尝试

上汽的新能源尝试最早开始于 2001 年，这一年，上汽集团和同济大学一起实施了国家 863 计划的燃料电池研发项目。

2002 年至 2005 年，上汽陆续完成了首辆“超越 1 号”燃料电池轿车研发，以及“超越 2 号”第 2 代燃料电池轿车研发。至 2005 年末，上汽研制成功 8 款新能源样车，其中超级电容大客车和二甲醚大客车先后在上海公交线路上示范运行。

▲ 超越 1 号

2006 年，上汽的重点开始由燃料电池汽车转向电动化。同时，2006 年到 2012 年也是上汽自主品牌探索期，在这期间，上汽通过多种方式手握多个自主品牌，并开始继续尝试研发混动和纯电汽车，为独立发展新能源铺平了道路。

十一五期间（2006 年～2010 年），在我国把自主创新作为“十一五”规划着力点的推动下，各大汽车集团踊跃推出自主品牌，上汽集团更是早在“十五”计划中就确定了发展自主品牌的目标。

2006 年 2 月，上汽集团更是召开了全面创新誓师大会，强调发展自主品牌和新能源汽车。

然而 2005 年汽车产能过剩，上汽发展自主品牌的申请一直未能获得发改委的批准。这时的上汽想另辟蹊径，收购罗孚汽车，但是没有竞争过南汽，只收购了罗孚汽车的部分技术。2006 年 10 月，上汽借助收购的罗孚汽车的技术，创立了荣威汽车。

▲ 上汽荣威智能广场

南汽虽然收购了英国 MG 罗孚汽车公司及其发动机生产分部，然而这次收购让南汽元气大伤。

2007 年 12 月，上汽南汽“合作”。之后上汽陆续接管南汽业务，名爵也被其收入囊中，上汽自主品牌阵营又增一员大将。2009 年，上汽通用五菱还创建了自主品牌宝骏。

▲ 上汽集团与南汽母公司跃进集团签署全面合作协议

上汽的自主品牌建立后，2006 年誓师大会上定下的目标算是完成了一半，而如何发展新能源汽车便成了上汽这时需要思考的问题。

同年 5 月，上汽集团在上汽加快推进新能源汽车建设誓师大会上，明确了新能源产业化发展目标：2010 年自主品牌混合动力轿车上市；2012 年插电式强混轿车、纯电动轿车上市。同时上汽宣布成立领导小组，强化领导责任。上汽新能源发展战略正在逐渐变得清晰起来。

而据了解，荣威 750 混动轿车于 2011 年 10 月 20 日才正式上市，比上汽计划时间稍晚。

当初这款车凭借百公里油耗 7.8L，百公里加速时间 10.9 秒，内部空间宽敞的特点，着实吸引了不少目光。但是在当时，23.68 万的起售价即使扣除补贴也是不太划算的。因为该车型年代久远，销量信息无法获得，无法评价销量。

▲ 荣威 750 混动轿车

而上汽真正推出的第一款量产纯电车型是 2012 年 11 月上市的荣威 E50 微型纯电动轿车。这款车是上汽集团历时三年自主研发的，发布价为 23.49 万元。

▲ 荣威 E50

荣威 E50 采用磷酸铁锂电池，匀速测试工况下续航里程最高为 180 公里，百公里加速时间为 14.6 秒，电池总能量为 18 千瓦时，具有快充和慢充两种充电模式。

公开数据显示，荣威 E50 年度总销量最高为几百辆，中间还进行过几次改款，目前已经停售。而 E50 销量不高不仅和定价过高有关，也和当时市场对纯电汽车的接受度略低有关。

但是对于上汽来说，这两款车意味着上汽具备了量产新能源车的能力，上汽在发展自主品牌和布局新能源赛道上小获成功。

二、陈虹接管上汽牵手阿里 eRX5 一战成名

2014 年到 2016 年，可以说是上汽的新四化转型初期。上汽开始围绕“新四化”战略发展，牵手阿里协同发展智行和插混，夯实基础。这个时候上汽发展新能源的信心更加坚定，相较于新能源发展初期，也获得了更多的市场认可。

2014 年上汽总裁胡茂元到龄退休，陈虹自 2014 年 5 月起任上汽集团董事长。然而这个位置并不好坐，陈虹上任后第一次亮相股东大会时，就遭到 5 位股东对自主品牌亏损的诘难。

▲ 上汽集团董事长陈虹

然而陈虹没有灰心，2014 年，陈虹带领上汽在胡茂元“国际化”的战略构想的基础上，在国内率先提出了汽车行业面向未来的“新四化”（汽车电动化、智能网联化、共享化和国际化）发展趋势，同时确定了上汽未来的发展方向。

之后上汽连放多个大招。在 2015 年广州车展上，上汽发布了国内首款插电强混 B 级车荣威 E950 以及荣威律动 Vision-R 概念车，吸引了众多目光。

▲ 荣威 E950

转眼到来 2016 年，4 月上市的插混车荣威 E950 的成绩也格外突出，到了 9 月份，荣威 E950 直接成为首款月销过千的新能源 B + 级车。同时该车上市后还保持了数月销量增长，连续成为上海 B 级车月销第一。

此外，上汽当时的新能源总销量也不错。2016 年前三季度，上汽新能源销量已达 16943 辆，超 2015 年全年 2 倍。不过，2016 年上汽 2 万辆的新能源乘用车总销量还是逊色于比亚迪的 10.25 万辆。

在这期间，上汽还继续在插混市场发力。2016 年 11 月，全球首款互联网插电式混动 SUV 荣威 eRX5 在广州车展上市。

这款车在之前上汽大卖的荣威 RX5 的基础上略有提升，使用了上汽引以为傲的“蓝芯”、“绿芯”技术，还搭载了上汽和阿里合作研发的斑马系统，最大综合续航里程可达 650 公里，百公里加速需 7.8 秒，NEDC 纯电续航为 60 公里，18.59～20.99 万元起售，补贴后售价为：17.59～19.99 万元。

▲ “绿芯”

之后荣威还推出了荣威 eRX5 纯电版，NEDC 续航为 320 公里，但百公里加速时间未公开。2017 年，荣威 eRX5 纯电版销量破万，成为那一年唯一销量破万的纯电车型，可以说是一战成名。

这个时期，上汽主要围绕“新四化”推出了多种新能源车型，定价也略有参差。可见，上汽在转型期已经有意尝试不同定价的新能源市场。当然，成功的车型也给了上汽在新能源市场继续进军的信心和勇气。

三、高端电车成绩不佳 进入多元化发展阶段

2017 年到 2019 年，上汽多次闯进国内新能源乘用车市场份额排名前十甚至前五。这个时期也是本土车企发展新能源的红利期，毕竟蔚小理等新势力车企到 2018 年才逐个进入量产阶段，2019 年 1 月特斯拉 Model 3 才在中国市场正式交付。

当 2017 年荣威 eRX5 纯电版销量破万时，比亚迪的宋 EV 只卖出了 4013 辆，不过最终比亚迪还是以 113669 辆拔得新能源销量头筹。而上汽乘用车也进步飞快，旗下的新能源车以 44236 辆的成绩位列当年新能源销量第三，同比增长 121%。

这个时期，天时地利给了上汽在新能源市场不断扩张的机会。上汽在满足市场需求从而不断扩张的同时，也有意像新势力车企那样挤占高端赛道，但是屡屡遇困，不过也再造了“五菱神车”。

此外，扩张中的上汽也在有意地提升新能源汽车产能。2018 年 4 月，上汽新的乘用车基地落户福建宁德，该基地主要生产上汽旗下新能源车型。

▲ 上汽宁德基地

之后上汽又紧锣密鼓地发布了智能电动 SUV 荣威 MARVEL X，起售价为 26 万元，相较于过去荣威推出的几款新能源车，售价相对高昂。这时，上汽初露布局新能源市场高端赛道的打算。

▲ 荣威 MARVEL X

2019 年 7 月 22 日，上汽集团发布公告称，王晓秋接替退休的陈志鑫接任公司总裁，与此同时，卫勇、杨晓东担任公司副总裁，祖似杰担任公司副总裁、总工程师。至此，以王晓秋为核心的上汽集团新高管组合正式落定，也代表了上汽对王晓秋的肯定。

▲ 上汽总裁王晓秋

2019 年下半年，新能源补贴进入退坡期，新能源汽车销量也逐渐下滑。

王晓秋仍然鼓励大家要坚持电动化，他表示，对于上汽来说，电动化是一个非常重要的战略，这个时候更应该争夺这个市场，这才是他们推出纯电产品的战略意义。

而对于车市寒冬，王晓秋也给出了六字解决方案 ——“蓄势、融创、竞合”。之后的上汽也的确不断落实了王晓秋的方案。

同年 9 月，上汽宁德基地竣工投产，首款投产车型插混车名爵 eHS 同步下线。而后上汽宁德基地成为上汽集团在国内的第四大生产基地，平均每分钟可下线一辆新车，最高产能可扩展至一年 30 万辆。

▲ 名爵 eHS

或许是荣威早期平价品牌形象撑不住高端车的定价。2020 年 5 月，荣威推出中高端新能源系列荣威 R 品牌，同时发布了基于 MARVEL X 打造的智能纯电 SUV MARVEL R。

▲MARVEL R

除了布局中高端市场，上汽也没忘记平价市场。R 品牌推出的同月，五菱发布五菱荣光纯电版，售价 8.38～8.98 万元。紧接着，五菱宏光 MINI EV 上市，售价 2.88 万起。就是这么接地气的定价，让“神车”五菱再次缔造了销量神话。

▲ 五菱宏光 MINI EV

紧接着，R 品牌也在同年的 7 月发布首款纯电轿车 ER6。2020 年 11 月的广州车展，R 品牌旗下的第一款车 MARVEL R 在广州国际车展开启预售。

然而荣威 MARVEL R 的市场反响或未达到上汽预期，MARVEL R 之后还被挂到名爵汽车名下在欧洲上市。

▲ 名爵 MARVEL R

但是，总体上来看，2020 年上汽新能源的销量还算可以，新能源汽车销量为 32 万辆，同比增长 77.8%。而新能源销量的提升也是上汽在自主研发投入的数百亿的回报，也证明了上汽有必要坚持发展自主品牌，大力推进新能源汽车研发。

四、新能源大势已至 上汽再次冲击高端

2020 年以后，众多玩家涌入这个充满红利的新能源市场，新能源汽车销量也在不断增长。2020 年，全国新能源累计销量为 136.7 万辆，同比增长 10.9%。

在这期间，特斯拉和蔚小理的产能不断提升，不少合资及自主车企开始进军新能源赛道。2020 年新能源销量排名也换名更姓，特斯拉、蔚来、理想、一汽大众等车企进入国内新能源乘用车市场销量前十。

这个时期，上汽也凭五菱宏光 MINI EV 等车型拿下了不少中低端市场份额。要知道，2020 年，上汽新能源销量为 32 万辆，2020 年 7 月上市的五菱宏光 MINI EV 年度总销量就达到了 12.77 万辆，比上汽新能源总销量的 1/3 还要多。但是上汽还是想趁着新能源市场增长期打造高端自主品牌，发展高端纯电。

2020 年，上汽吸取了荣威在高端市场失败的教训，果断和阿里合作成立智己汽车，并将 R 品牌独立成飞凡汽车，全面发力高端市场，但是过程依旧曲折。

2020 年 12 月 25 日，为响应国家领导人在“浦东开发开放 30 周年庆祝大会”上的讲话精神，上汽又携手阿里巴巴、张江高科正式成立智己汽车。

▲ 智己汽车成立

智己汽车定位高端市场，融资达到 100 亿元。其中，上汽股权占比为 54%，张江高科占 18%，阿里占 18%。成立后的智己汽车也快速发布了两款高端车智己 L7 和智己 LS7，开了个好头。

▲ 智己 L7

然而智己 L7 的交付并不顺利，本应今年 4 月交付的车因上海疫情被拖到了今年 6 月。另外，智己 L7 中间还爆出金融权益纠纷、天使轮用户不满权益相对缩水等问题，进而遭到车主的投诉。

智己另一车型 LS7 今年下半年才开始预售并上市，所以，智己这个品牌是否能够真正帮助上汽打通新能源市场高端赛道还有待观察。不过，上汽发展自主品牌的心从未磨灭。

2021 年 6 月 28 日，上海市人民政府发布公告，同意陈虹留任上汽集团董事长。同月的股东大会上，陈虹被问到会不会和华为合作时表示，上汽要把“灵魂”掌握在自己手中，不能接受和华为这样的第三方公司合作自动驾驶。

▲ 上汽集团 2020 年股东大会

一夜之间，陈虹的“灵魂论”火遍全网，但是也引来了诸多质疑。有人认为，上汽靠合资品牌撑腰那么多年，没有资格拒绝华为。

尽管议论纷纷，但上汽还是始终坚持自我。2021 年 11 月，上汽直接把 R 品牌独立成飞凡汽车，上汽总裁王晓秋作为法定代表人，注册资本 70 亿元，上汽死死盯住了高端市场。

截止到现在，飞凡汽车旗下车型包括 Marvel R、ER6 和 R7，R7 还未上市。但是近半年来，新势力的销量都有所下滑，像飞凡汽车这种新品牌更难卖了，多种因素加在一起，导致飞凡在售的两款车的销量都不是很突出。

2021 年，飞凡汽车加上 R 品牌的新车交付量仅为 18436 辆，并未能实现 R 品牌前 CEO 俞经民提出的 3 万辆的目标。

可见，上汽在高端市场还有很长的路要走。但是高端市场的竞争更加激烈，不仅前期需要巨大的投入，随着市场的逐渐饱和，后期销售如果不能及时跟进，顾客对新品牌的抗拒，车企可能会消耗大量的资金。

然而，上汽如果不及时进军高端纯电市场，很有可能就会在汽车行业下一个高速发展的阶段被同行抛弃。

五、结语：上汽电车之路坎坷但仍在努力

纵观上汽在新能源市场的 20 多年努力，不得不慨叹一句，上汽起了个大早，赶了个晚集。

2001 年，上汽便入局了新能源赛道，做了燃料电池轿车，也为后期打下了基础。

十一五期间，上汽又响应国家政策，发展自主品牌和新能源，早早入局新能源市场。在探索初期，上汽在新能源的汽车研发上也不遗余力，成功试水。

在陈虹接过胡茂元的指挥棒之后，上汽在混动方面也发展得不错，2016 年到 2017 年，新能源销量也保持住了增长的势头。

但新能源市场红利期并没有多久，之后蔚小理、特斯拉等一众车企飞快成长。而上汽逐渐落跑，虽有心追逐，但市场逐渐饱和。在这期间，上汽也尝试过专注高端市纯电场，但是上海疫情又泼了一盆冷水。

好在上海疫情已经基本结束，上汽也迎来复工，有更多的时间去专注新车的生产和销售，剩下的就要交给时间了。