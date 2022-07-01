国家电投宣布电力装机规模突破 2 亿千瓦，多项位居世界第一

IT之家 7 月 1 日消息，国家电投数据显示，随着 6 月 29 日 10 时 58 分中国电力河北沽源 400 兆瓦“光伏 + 储能”示范项目二期 220 兆瓦工程全容量并网发电，国家电投电力装机规模突破 2 亿千瓦。

▲ 图源：国家电投

国家电投表示，其中风电装机规模 3915.41 万千瓦，光伏装机规模 4423.45 万千瓦，水电装机规模 2462.69 万千瓦，核电装机规模 921.27 万千瓦，清洁能源占比达 62.39%，光伏发电、新能源发电、可再生能源发电、清洁能源发电装机规模位居世界第一。

IT之家了解到，国家电投电力装机规模于 2019 年突破 1.5 亿千瓦，近三年快速增加 5000 万千瓦，其中清洁能源占比 98.5%。

此外，河北沽源县 400 兆瓦“光伏 + 储能”示范项目分两期建设，一期工程光伏装机规模 180 兆瓦，配置 7.5 兆瓦 / 7.5 兆瓦时储能，自 2021 年 12 月 31 日投产以来，累计发电量超 1.4 亿千瓦时，助力 2022 年北京冬奥会实现 100% 清洁能源供电。二期工程光伏装机规模 220 兆瓦，配套 7.5 兆瓦 / 7.5 兆瓦时储能，于 2022 年 4 月 1 日实质开工建设。一期二期工程全容量投产后，每年可向雄安新区输送约 6.4 亿千瓦时的清洁能源。