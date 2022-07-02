英特尔 Arc 独显驱动自带高级性能优化，3DMark TimeSpy 跑分提高 15% 引发争议

IT之家 7 月 2 日消息，英特尔本周四为锐炫 Arc 系列显卡发布了最新的 30.0.101.1743 显卡驱动，支持了英特尔 Arc A770M 和 A550M 显卡（代号 Alchemist）。

据介绍，英特尔驱动程序在英特尔 Arc A 系列显卡上自带“高级性能优化”，可使得 3DMark Timespy 和 3DMark Port Royale 跑分大幅提高，而新版本驱动已支持禁用这一功能。当然，集成显卡以及独立显卡游戏和内容创建应用程序不会因为禁用性能优化而受到任何性能影响。

Twitter 用户 @0x22h 是极少数已经拿到 Intel Arc A380 桌面显卡的人之一，现在他放出了首个基于新驱动的测试结果。

结果显示，在最新的 30.0.101.1743 显卡驱动下，启用高级性能优化的基准测试成绩比禁用后足足高了 15%，从而引起网友质疑，他们认为英特尔之前的表现是不诚实的表现，这是一种作弊行为。

值得一提的是，根据 UL（3DMark 的开发者） 的规则，此类高级性能优化是不允许的，一般被视为跑分作弊。

但有趣的是，UL 并未否认这一结果，而且 UL 现已批准 1743 驱动程序，承认 Arc GPU 3DMark 分数的有效性。不过他也表示：即使禁用了 APO 功能，他们仍在评估英特尔是否“专门为 3DMark 做优化”。

但由于提交的结果中还需要验证驱动程序去更新 SystemInfo 和 3DMark，因此 3DMark.com 或 3DMark 客户端尚不支持验证此此跑分。

目前，使用此驱动程序的结果仍会在 3DMark 和 3DMark 网站上显示“图形驱动程序未获批准”警告，跑分结果也不会出现在 3DMark.com 数据库搜索结果中，因为后续只有经过验证的结果才会被编入搜索结果。

IT之家了解到，目前英特尔的 APO 仅支持提高 TimeSpy 和 Port Royal 的测试结果。

如果你使用的是之前的驱动程序，Arc A380 在 TimeSpy Graphics 测试中得分为 5241 分，而在使用新驱动程序（支持禁用 APO）的情况下相同的卡得分为 4449 分，下降了 15%。

▲ 3DMark TimeSpy 中的 Intel Arc A380 测试结果，来源：@0x22h

在 Port Royal 光线追踪测试中，A380 在禁用 APO 的情况下得分低了大约 4%。也就是说，这种性能优化不会对光线追踪产生太大的影响，与 TimeSpy 测试结果相比差异巨大。

▲ Port Royal 的英特尔 Arc A380 测试结果，来源：0x22h

Arc Alchemist GPU 的初步测试表明，英特尔锐炫独显在 3DMark 中的表现比在游戏中的表现要好得多。在禁用 APO 功能的情况下，他们的表现也可以更好地反映其独显在市场竞争中的正常表现。

IT之家了解到，英特尔锐炫 A770M 移动显卡为 32 Xe 核心，4096 流处理器，16GB 显存。A550M 为 16 Xe 核心，2048 流处理器，8GB 显存。