通用汽车电动悍马生产缓慢，日产量仅 12 辆

IT之家 7 月 2 日消息，通用汽车目前每天生产 12 辆 GMC 电动悍马，这与特斯拉等公司的产量相比不值得一提，但对于这家老牌汽车制造商来说这已经是一个进步。

根据《华尔街日报》最近的一份报告，通用汽车的消息来源称，该公司位于底特律的工厂是由通用汽车此前以大约 22 亿美元的价格翻新的，目前每天只生产 12 辆 GMC 悍马电动车。同时，电动悍马的预订量已攀升至超过 77,000 辆，这意味着客户可能要等待很长时间了。

IT之家了解到，一位通用汽车发言人告诉《华尔街日报》，虽然悍马电动车的生产没有像预期的那样放量，但预计今年晚些时候数百辆的交付量增长到数千辆。该发言人声称，生产速度缓慢是由于通用汽车致力于保证他们新的电动车平台的质量。

虽然通用汽车称人们对悍马电动车有很大的兴趣，但事实是，该公司目前在电动车领域被其他制造商超越。例如，福特公司在其迪尔伯恩工厂已经能够每天生产 150 辆 F-150 Lightning，甚至 Rivian 公司在今年第一季度也生产了超过 2500 辆电动卡车。

诚然，与 F-150 闪电和 Rivian R1T 相比，悍马 EV 是一款更大的车。然而，通用汽车更具价格竞争力的 Silverado 电动车仍有近一年的时间没有生产。

尽管如此，华尔街分析师仍然认为，通用汽车和福特汽车在未来几年的电动车销售中很快会超过特斯拉。通用汽车将不得不大幅提高产量，以便在美国实现这一里程碑。