2022 卡塔尔世界杯用上新的“黑科技”：足球内嵌传感器，12 个摄像头追踪越位，还能生成 3D 动画

IT之家 7 月 2 日消息，国际足联今日发文称，2022 年卡塔尔世界杯将采用新的半自动越位技术，为裁判提供更好的技术支持，帮助判罚越位。

继 2018 年俄罗斯世界杯成功使用 VAR（视频助理裁判）技术后，国际足联宣布将充分利用技术在足球领域的潜力并进一步增强 VAR。

据介绍，新的半自动越位技术使用安装在体育场屋顶下方的 12 个专用跟踪摄像头，来跟踪足球和每个球员的多达 29 个数据点，以每秒 50 次的频率计算他们在球场上的确切位置。收集的 29 个数据点包括与越位判罚相关的所有肢体。

此外，2022 卡塔尔世界杯将在足球内部放置一个惯性测量单元 (IMU) 传感器，该传感器位于足球的中心，以每秒 500 次的频率将足球数据发送到视频操作室，从而可以非常精确地检测踢球点。

通过结合肢体和足球的跟踪数据并应用人工智能，新技术向视频操作室内的视频裁判提供自动越位警报。在通知现场裁判之前，视频裁判会通过手动检查踢球点和自动创建的越位线来验证提议的决定。这个过程会在几秒钟内发生，这意味着可以更快、更准确地做出越位判断。

在视频裁判和现场裁判确认后，系统将使用完全相同的位置数据点生成 3D 动画，详细说明球员四肢在球场上的位置。这段 3D 动画将始终以最佳视角展示越位情况，然后在体育场的大屏幕上播放，还将提供给转播频道，以最清晰的方式通知所有观众。

IT之家了解到，国际足联称未来几个月将进行更多测试，以便在 11 月 21 日的世界杯之前对系统进行微调。有关半自动越位技术和足球联网技术的所有细节将在 7 月 4 日至 5 日向获得 2022 年卡塔尔世界杯参赛资格的球队展示，然后与公众分享。