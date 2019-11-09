拳头公司讨论举办《英雄联盟》世界杯，但目前暂无计划

IT之家11月9日消息 ESPN媒体人Fionn发推透露称，“拳头公司讨论了举办类似世界杯一样以国家为参赛单位的比赛，但现阶段还没有计划。”

目前，《英雄联盟》的赛事有春夏季赛、洲际赛、英雄联盟全球总决赛、英雄联盟季中冠军赛、全明星赛、德杯或者其他赛区的其他杯（例如LCK的K杯）等。如果拳头公司再推出《英雄联盟》世界杯赛事，那么跟一年一度的S赛是否会有冲突，还是说世界杯赛会跟足球世界杯赛一样每隔四年比一次？目前拳头公司暂无计划，后续是否会有尚不可知。