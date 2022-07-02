荣耀 60 SE 开启 Magic UI 6.1 内测版招募，消息称荣耀 V40 等手机后续陆续推送

IT之家 7 月 2 日消息，荣耀 60 SE 手机已开启 Magic UI 6.1 内测版招募。报名入口未手机端进入 [荣耀俱乐部] App-首页-系统更新-内测申请-立即报名，仅支持手机端，升级前请将 [荣耀俱乐部] App 更新至最新版本，Magic U1 6.1 基于 Android 12 开发。

另外，据 @厂长是关同学 称后续机型都在调试中，包括荣耀 V40 等都会推送该版本。

荣耀 60 SE 采用天玑 900 5G 芯片，搭载一块 6.67 英寸 OLED 双曲屏，支持 10 亿色显示、P3 广色域、120Hz 高刷新率以及 1920Hz 高频 PWM 调光。搭载智慧内存引擎，可为手机增加 2GB 的运存拓展空间。内置 4300mAh 电池，支持 66W 快充。影像方面，荣耀 60 SE 采用 6400 万高清镜头 + 500 万超广角镜头 + 200 万感光微距镜头的三摄镜头模组，支持智慧视频 HDR 模式。

荣耀 Magic UI 6.0 首发于 2022 年 1 月，是 Magic Live 智慧引擎使能的人工智能操作系统，在荣耀推出的首款折叠屏荣耀 Magic V 上首发搭载，Magic UI 6.0 拥有大文件夹设计、服务卡片、YOYO 建议、Magic 文本和耳机双设备连接等更智慧化的体验。

根据荣耀此前公布的 Magic UI 6.0 适配计划，Q1 季度在 Magic3 系列上率先升级，Q2 季度适配了荣耀 60、荣耀 50 系列，Q3 季度则是荣耀 X30、荣耀 V40、荣耀 V7 平板等设备。