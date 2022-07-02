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德国要求特斯拉召回 Model Y 和 Model 3，全球超 59000 辆汽车受影响

2022/7/2 22:26:10 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 2 日消息，据彭博社报道，由于汽车应急系统存在技术问题，德国汽车监管机构已要求特斯拉公司召回其 Model Y 和 Model 3 车型

德国汽车运输管理局只能下令召回德国境内的汽车，但在其网站上表示，全球将有超过 59000 辆特斯拉 Model Y 和 Model 3 受到影响。

德国汽车运输管理局发现两款车型的紧急系统存在故障，如果发生严重事故，该系统本应自动拨打相关紧急热线。受影响的车主被告知致电制造商或开车到授权维修店进行软件更新。

该通知于 6 月 29 日发布，并于周六由柏林-勃兰登堡广播电台报道。受影响的汽车是今年生产的。据 RBB 称，其中包括在柏林工厂生产的 Model Y 汽车。

IT之家了解到，今年 5 月份，特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自 2022 年 5 月 23 日起，召回生产日期在 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日期间的部分国产 Model 3、Model Y 电动汽车，共计 107293 辆，原因是中央处理器可能过热重启。

目前尚不清楚最新的召回是否会影响国内销售的 Model Y 和 Model 3 汽车。

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关键词：特斯拉 召回

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