消息称 AMD 将推出更多 AM4 处理器，包括 3D V-Cache 型号

IT之家 7 月 3 日消息，自从 2016 年初代锐龙处理器面世以来，AMD 的 AM4 平台在过去五年中为其立下了汗马功劳，也为 AMD 带来了海量利润。

在全新的 AM5 平台发布会上，AMD 也表示会继续开发 AM4 技术，旧平台将继续得到公司的支持，并承诺更新并确认新的主板设计

IT之家了解到，AMD AM4 目前支持五种架构、四个工艺节点和 125 个处理器选项，而 AMD 官方还表示其合作伙伴已经开发了另外 500 种新的主板设计，将与上一代实现兼容，为消费者和企业提供更低成本的选择。

目前发布的锐龙 7 5800X3D 处理器毫无疑问是锐龙消费级 CPU 中最顶级的那一批存在，这也是首款配备 3D V-Cache 的处理器。现在有消息称，AMD 将推出更多带有 3D V-Cache 的处理器和低端 Ryzen CPU。

爆料者 @Greymon55 表示，AMD 正准备为 AM4 平台推出多款 Zen 3D 产品，本月将会有更多信息发布。外媒认为这里可能是指 Ryzen 5000 系列新处理器，例如 AMD 5800X3D 就是在 5800X 的基础上增加了 3D 缓存而来。

外媒认为，下一款型号可能基于 R5 5600X、R9 5900X 和 R9 5950X，而且 5600X3D 将会是单个 CCD V-Cache 的处理器，提供高达 32MB 的 L3 缓存和 64MB 的 LLC 缓存。

而从理论上来看，Ryzen 9 处理器大概率将采用双 V-Cache CCD 芯片，即 64 MB L3 + 128 MB LLC（V-Cache）或每个 CCD 上都有 64 MB 缓存，总共 192MB L3 缓存。