DSCC：预计 2022 年高端笔记本电脑显示市场同比增长 120%，达 1800 万台

IT之家 7 月 3 日消息，DSCC 最新报告显示，2022 年由于通货膨胀以及消费者需求的减弱和疫情封锁导致的供应链中断，高阶笔记本显示市场也将出现下滑。在高阶笔记本电脑显示市场，22 年第一季度由于上述等原因，季度下降了 26%。

DSCC 表示，由于上述的宏观经济问题，其将高阶笔记本显示市场的预测略微降低了 2%。对于 2022 年，其现阶段预计高阶笔记本电脑显示市场将同比增长 120%，达到 1800 万台，此前预测为 1840 万台。其中 Mini LED 的份额为 49%，OLED 的份额为 51%。

IT之家了解到，报告指出，22 年第一季度，在 OLED 笔记本 PC 显示屏领域，华硕以 55% 的份额领先。其次是联想占比 17%，三星和惠普各占 11%。对于 Mini LED 笔记本显示屏，苹果在该类别中占主导地位，其份额几近为 99%。

DSCC 预计，从 2021 年到 2026 年，高阶笔记本电脑显示将在整个笔记本电脑市场中达到 23% 的市场份额，年复合增长率为 50%。与 2022 年 51% 的份额相比，预计到 2026 年，OLED 将占高阶笔记本显示市场的 75% 份额。