工作室被收购，《杀出重围》和《银河护卫队》游戏编剧跳槽 BioWare

IT之家 7 月 3 日消息，《杀出重围》和《银河护卫队》游戏的编剧 Mary DeMarle 将加入 BioWare 公司，她此前在 Eidos Montreal 工作了十多年。

Mary DeMarle 于本周五在她的 LinkedIn 页面上公布了这一消息，但没有透露接下来要参与的项目，可能是《龙腾世纪 4》或者是《质量效应 4》。

IT之家了解到，Mary DeMarle 打造了经典的《杀出重围》IP，游戏《银河护卫队》还获得了 2021 年的 TGA 最佳叙事奖，可以说能力很强，希望她在加盟 BioWare 后能做出更好的作品吧。

今年 5 月份，来自瑞典的 Embracer Group 花费 3 亿美元收购了涉及水晶动力、Eidos Montreal 和 Square Enix Montreal 等工作室，以及 50 多个熟悉的 IP，像是《杀出重围》系列、《古墓丽影》（Tomb Raider）系列、《神偷》（Thief）、《凯恩的遗产》（Legacy of Kain）和日本出版商的“50”系列，目前尚不清楚 Mary DeMarle 的离职是否与该收购有关。

去年夏天，Mary DeMarle 在接受 GI.biz 采访时谈到她对游戏玩法和叙事之间关系的看法：

“在这个行业工作了很多年之后，我明白故事往往要屈从于游戏玩法，但如果我了解这款游戏，以及想为玩家唤起的感觉是什么，那么我就可以理解游戏玩法的目的，而故事就是为了支持或推动它。只要你始终了解正在制作的游戏并理解其中的原因，那么就可以保持叙事和游戏玩法之间的持续沟通，并从那个角度不断地观察和理解它。”