小米 12S Pro 官方跑分突破 110 万：搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，超越目前所有安卓手机

IT之家 7 月 3 日消息，小米 12S 系列将于明日（7 月 4 日）正式发布，全系搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，量产机的性能暂时未知。

今日下午，小米官方公布了小米 12S Pro 的跑分数据，安兔兔跑分达 1113135，突破 110 万分，超过了目前所有骁龙 8 Gen 1 手机的跑分，包括游戏手机。

IT之家了解到，高通此前公布的骁龙 8 + Gen 1 工程机跑分为 108.9 万分、 107.0 万分、104.7 万分，都没有突破 110 万，看来小米的调教加上散热堆料还是对性能有不小的提升。

▼ 高通官方公布的跑分数据

IT之家了解到，小米 12S Pro 采用 6.73 英寸第二代 LTPO 2K 屏幕，拥有 522 ppi 与 1500nit 峰值亮度，同时支持 16000 级自动亮度、10bit 色彩、微棱镜技术与 1-120Hz 智能动态刷新率。

充电方面，小米 12S Pro 支持 120W 澎湃秒充，拥有疾速快充、恒温两档模式，其中疾速快充 19 分钟即可充至 100%，恒温模式 25 分钟充至 100%。除 120W 澎湃秒充外，小米 12S Pro 还支持 50W 无线秒充和 10W 无线反充。

小米 12S Pro 搭载三颗徕卡专业光学镜头，包括专业主摄、人像主摄和超广角主摄，实现全焦段覆盖。