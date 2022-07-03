Linux Mint 21 下周发布 Beta 版，将不会内置低内存杀后台服务

IT之家 7 月 3 日消息，根据 Linux Mint 官方博客消息，Linux Mint 21 将在本周末进行 QA 测试，Beta 版将于下周发布。

根据 Linux Mint 项目负责人 Clement Lefebvre 的说法，上个月收到了关于 systemd-oomd 的一些负面反馈，因此决定不将其添加到 Linux Mint 21 中。

IT之家了解到，systemd-oomd 是一项监控内存 / 交换的服务，当出现较高内存占用时会自动杀掉应用进程，已经内置在 Ubuntu 22.04 LTS 发行版中，由于太过激进，引来了部分用户的负面评价。

Linux Mint 21 的其他内容：

安装程序中继续提供主目录加密。

默认情况下保持启用 os-prober，以支持双引导检测。

Webp 支持被添加到 xviewer 和 thumbnailers 中。

Blueman 2.3 取代了 Blueberry。

在 rsync 模式下，Timeshift 将计算下一个快照所需的空间，如果执行该快照导致磁盘上的可用空间少于 1GB，则跳过它。

Linux Mint 21 将基于今年 4 月发布的 Ubuntu 22.04 LTS，因此将获得五年更新支持。