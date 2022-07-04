威联通推出新款 NAS：搭载 AMD 霄龙处理器，配备 25GbE 高速网口

IT之家 7 月 4 日消息，据威联通官方消息，威联通科技 (QNAP Systems, Inc.) 今日推出 TS-h1290FX ，QNAP 第一款桌上型 U.2 NVMe / SATA 全快闪 (All Flash) NAS，为办公室环境、影音工作流特别打造。

据介绍，TS-h1290FX 也是 QNAP 首款支持 NVMe PCIe Gen 4 的桌上型 NAS，可容纳 12 块 U.2 NVMe PCIe Gen 4 / Gen 3 SSD 或 SATA 6Gb / s SSD。

TS-h1290FX 搭载 AMD EPYC 7002 系列 8/16 核心服务器等级处理器，并提供 2 端口 25GbE 与 2 端口 2.5GbE 网络端口、PCIe Gen 4 高扩充性插槽，以及 PB 等级的存储容量扩充，可达 816K / 318K IOPS 的 iSCSI 4K 随机读写性能与低存取延迟。搭配 QNAP 网络扩充卡，可让多达 20 人直连 NAS。TS-h1290FX 使用高规散热片，并内建双 90 mm 高效静音风扇，能大幅降低噪音干扰。

TS-h1290FX 配备 4 个 PCIe Gen 4 高速接口插槽，可依需求弹性配置多样扩充卡：QNAP 2.5/5/25/40/100GbE 网络扩充卡可提升 NAS 效能密度；PCIe 图形显示适配器可加速图形运算、提升 4K 影像转文件播放效能、优化影音编辑体验。TS-h1290FX 也可串接存储扩充设备 (如：TL-D800C、TL-D800S)，弹性扩充达 PB 级的巨量存储空间。

IT之家了解到，这款 NAS 可选 8 核的 AMD EPYC 7232P，匹配 64GB 内存，还可选 16 核的 AMD EPYC 7302P，最高匹配 256GB 内存。